Jan Plestenjak sprejel težko odločitev: za nekaj časa se poslavlja

Jan Plestenjak se do nadaljnjega poslavlja z odrov. "Poznate me in veste, da nisem človek, ki bi jamral," je povedal glasbenik in dodal: "Mnogo ljudi ima dosti hujše bolezni in težave. Boril se bom in šel naprej."

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Novico je delil na družbenih omrežjih, ob tem pa napovedal tudi novo pesem z naslovom Midva imava se, ki jo je posnel le nekaj dni pred boleznijo. "Včasih se lažje izpovem v pesmi. So misli, občutki, ki jih izliješ v besede in velikokrat le-te ne morejo opisati čustev. Prav zares jih oživi glasba. Ne rabiva praznih besed in ne vprašanj ... Na koncu pa največ pove pogled in objem," je povedal ekskluzivno za 24ur.com.

Besede, ki krasijo njuna poročna prstana, so naslov nove pesmi. FOTO: Arhiv izvajalca

Pesem ob prvi obletnici poroke posveča svoji ženi Tadeji, videospot pa je nastal na Škofjeloškem gradu. V tamkajšnji baročni kapeli sta se pred letom dni tudi poročila. "Midva imava se," so besede, ki sta jih s Tadejo vgravirala v svoja poročna prstana, Jan pa je ljubezensko pismo ženi tokrat želel deliti tudi s svojimi oboževalci.

Jan Plestenjak se za nekaj časa poslavlja. FOTO: Arhiv izvajalca