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Domača scena

Jan Plestenjak sprejel težko odločitev: za nekaj časa se poslavlja

Ljubljana, 13. 10. 2026 19.30 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Simon Vadnjal K.A.
Jan Plestenjak se za nekaj časa poslavlja.

Po nekaj odpovedanih koncertih Jana Plestenjaka je padla odločitev: do nadaljnjega je s koncerti konec. Avgusta mu je viroza poškodovala živce in mišice v grlu, na srečo oboževalcev pa so njegove glasilke nedotaknjene. Pred Janom je dolga pot okrevanja, ki bo zahtevala veliko discipline in volje, ob strani pa mu stoji žena Tadeja in njegov bend.

Jan Plestenjak se do nadaljnjega poslavlja z odrov. "Poznate me in veste, da nisem človek, ki bi jamral," je povedal glasbenik in dodal: "Mnogo ljudi ima dosti hujše bolezni in težave. Boril se bom in šel naprej."

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Novico je delil na družbenih omrežjih, ob tem pa napovedal tudi novo pesem z naslovom Midva imava se, ki jo je posnel le nekaj dni pred boleznijo. "Včasih se lažje izpovem v pesmi. So misli, občutki, ki jih izliješ v besede in velikokrat le-te ne morejo opisati čustev. Prav zares jih oživi glasba. Ne rabiva praznih besed in ne vprašanj ... Na koncu pa največ pove pogled in objem," je povedal ekskluzivno za 24ur.com.

Besede, ki krasijo njuna poročna prstana, so naslov nove pesmi.
Besede, ki krasijo njuna poročna prstana, so naslov nove pesmi.
FOTO: Arhiv izvajalca

Pesem ob prvi obletnici poroke posveča svoji ženi Tadeji, videospot pa je nastal na Škofjeloškem gradu. V tamkajšnji baročni kapeli sta se pred letom dni tudi poročila. "Midva imava se," so besede, ki sta jih s Tadejo vgravirala v svoja poročna prstana, Jan pa je ljubezensko pismo ženi tokrat želel deliti tudi s svojimi oboževalci.

Jan Plestenjak se za nekaj časa poslavlja.
Jan Plestenjak se za nekaj časa poslavlja.
FOTO: Arhiv izvajalca

Kaj v zadnjih tednih doživlja, zelo dobro razume njegov bendovski kolega in dolgoletni prijatelj. "Jan je zdaj v stiski. Njegov glavni adut, glas, ne dela, kot on želi," je povedal Zdenko Cotič - Coto, ki pravi, da mu stojijo ob strani. "Ves čas mu pravim, da je to obdobje, ki bo minilo. Vse bo dobro, saj mora biti. On pa je itak bojevnik," je še dodal. Jan se bo zdaj osredotočil na zdravljenje, obenem pa pravi: "Če se zgodi, da je to moja zadnja pesem, sem nanjo ponosen. Globoko v sebi upam, da bom lahko spet z vami."

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jan plestenjak oder bolezen glasba midva imava se

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