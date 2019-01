Jan Plestenjak o novi baladi: Pojavijo se filmski trenutki

Jan Plestenjak je v drugi teden novega leta vstopil z novo pesmijo Dal bom besedo. Ponovno se je združil z ansamblom Modrijani in prijateljem Zdenkom Cotičem - Cotom. "Skoraj leto je, ti še vedno očaraš me. Kdo te je poslal? Kdo te meni dal?" se začne čudovita balada, ki opeva večno ljubezen.

"S Cotom sva res dobra prijatelja. Družimo se vsak teden ob kaksnem pršutu in kozarčku dobrega. Na enem od teh večerov se je rodila ta pesem. Brez ustvarjalnih krčev - spontano," je za 24ur.com povedal Jan in dodal: "Kadar ustvarjalnost ‘steče’ na tak način, ponavadi veš, da nekaj mora biti zelo prav."

Šele ko sta s Cotom dokončala melodijo, sta začutila, da bi pesem lepše zazvenela z večglasnim petjem Modrijanov: "Zapeli so z izjemno emocijo in spoštovanjem do pesmi. To pa je vedno pokazatelj zrelosti glasbenika. Poleg tega pesem obogati tudi simfonični orkester in na trenutke se pojavljajo filmski trenutki."

Novo pesem in tudi videospot je napovedal že na oktobrskem koncertu v razprodanih Stožicah, ko je izdal, da je ponovno združil moči s prijatelji, s katerimi je sodeloval že pri pesmi En poljub.

Dal bom besedo je posamezni singel, ki ga ni na Janovem najnovejšem albumu Za vedno, s katerega poznamo že pesmi Velik je ta svet, pri kateri je sodeloval s Challetom Salletom, Jaz že vem zakaj iz Reke ljubezni in Povej mi kaj bi rada.