Jan Plestenjak za nekaj časa zapušča splet, kupil je 'neumni' telefon

"O, lepo, lepo. No, pa bo spet tako, kot v starih časih," se je pošalil Jan Plestenjak med odpiranjem škatle z novim, tako imenovanim "neumnim" telefonom. Slovenski glasbenik je najavil, da se bo za nekaj časa umaknil z družbenih omrežij in ločil od svojega pametnega telefona, ter čas namenil pisanju novih skladb.

"Dokazal si bom, da se tudi brez tega da živeti. Namesto, da skozi gledam po aplikacijah in v telefon, bom raje gledal modro nebo, drevesa, ljudi okoli sebe in si vzel malo časa. Ampak seveda se bom vrnil, ker vas imam rad in vas bom pogrešal, ampak sedaj je čas, da napišem nove pesmi. In to tudi mislim delati." Sledilcem je obljubil, da bodo kmalu znova skupaj ter se poslovil z besedam: "Rad vas imam."

Čeprav ga bodo pogrešali, so mu sledilci v komentarjih izkazali podporo. Z emotikoni rdečih src in aplavza ter spodbudnimi besedami so ga tako pospremili na pot ustvarjanja nove glasbe.