Jan Plestenjak: Za valentinovo sem nekoč za punco napisal pesem

Jan Plestenjak bo letošnje valentinovo po dolgem času znova preživel samski. Čeprav praznikov ni nikoli posebej praznoval, saj jih običajno preživi na odru, kjer zabava druge, pa pravi, da je, če jih že imamo, najlepše, da ti slavijo ljubezen: "Če že imamo praznike in lepo, da jih imamo, je najlepše, da ti slavijo ljubezen. Lepšega razloga za praznovanje jaz ne vidim."

Pevec, ki je imel pred nekaj dnevi valentinov koncert v Velenju, je vsem moškim, ki nimajo prave ideje, kaj naj podarijo svoji izbranki, svetoval, naj ji kupijo karto za njegov koncert, a ker so tega za letos že zamudili, naj to uresničijo prihodnje leto.

Kaj je bilo najbolj romantično darilo, ki ga je kdaj podaril sam? "Najbolj posebno in iskreno darilo, ki sem ga dal, je bilo, da sem za eno punco napisal pesem in sem strune iz kitare, na katero sem pesem pisal, dal v eno lepo srebrno škatlico in ji podaril najprej pesem, potem pa še strune kitare, na katero je nastala," nam je zaupal glasbenik.