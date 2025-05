Jan Plestenjak: Zakaj pa ne bi poletje preživeli ob Ljubljanici?

Jan Plestenjak se z novo pesmijo nostalgično ozira na prekratko poletje. Ob izidu svežega singla je napovedal tudi nov album z naslovom Vse bo, vse bo. Navdih za ustvarjanje črpa iz najrazličnejših življenjskih trenutkov, in čeprav zasebno življenje skrbno varuje pred javnostjo, v nekaterih besedilih razkrije veliko o sebi. V novem videoposnetku, posnetem v prestolnici, se pevcu pridružita dve mladi dekleti, ki si poletno vzdušje namesto na obali pričarata kar ob Ljubljanici.

Jan Plestenjak po desetletjih glasbene kariere izdaja nov, že 16. album, tokrat z naslovom Vse bo, vse bo. Ob tem je priljubljen pevec izdal tudi enega izmed novih singlov z naslovom Poletje je prekratko. Rdeča nit pevca, ki je pri ustvarjanju pesmi sodeloval kot avtor glasbe in besedil, hkrati pa poskrbel za aranžma in produkcijo, je bila pozitiva in upanje.

"Velikokrat padejo ideje, ko stojim na rdečem semaforju v središču Ljubljane. Čakam in pade en verz, ki ga je treba negovati in pasti v ta ustvarjalni film. Pogosto velja občutek, da morajo vse skladbe biti uspešnice. Veliko pesmi sem izdal, ki niso bile hiti, ampak ljudje se hvala bogu spomnijo hitov," nam je o ustvarjanju glasbe zaupal Plestenjak.

Poletje ob Ljubljanici

Škofjeločan, ki se je preselil na obalo, natančneje v Strunjan, ima rad poletje, ki pa ga sicer zaradi vročine in turistov raje preživi na celini. "Tokrat sem želel ustvariti poletno vzdušje, nekaj drugačnega – ne tistega klasičnega ob morju. Zakaj pa ne bi poletje preživeli ob Ljubljanici? Tudi pesem je lahkotna, brez pretirane pameti – gre za to, da ujameš trenutek, ga izživiš in se imaš lepo," nam je povedal priljubljen pevec ter dodal: "V videospotu dve mladi dekleti ob Ljubljanici ustvarita pravo poletno zabavo v središču Ljubljane, kot da bi bile na morju."