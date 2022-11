Jan Plestenjak zbolel za covidom: Po dveh letih je ujel tudi mene

Slovenski glasbenik Jan Plestenjak je na družbenem omrežju Instagram objavil videoposnetek, v katerem je svojim sledilcem pokazal pozitivni test na koronavirus in razkril, da je po dveh letih ujel tudi njega. Glasbenik je bil tako zaradi bolezni primoran prestaviti koncert, pod njegovo objavo pa so se takoj zvrstili komentarji, v katerih so mu oboževalci zaželeli čimprejšnje okrevanje.

Nihče ni imun na covid, po dveh letih pa je virus ujel tudi enega naših najbolj priljubljenih pevcev, Jana Plestenjaka. Glasbenik je novico svojim oboževalcem sporočil z objavo na družbenem omrežju, kjer je pokazal pozitivni test, gesto pa pospremil z besedami: "No, po dveh letih pa mu je uspelo in me je le ujel 'covidek'." icon-expand Jan Plestenjak FOTO: Instagram - Jan Plestenjak Jan je ob novici sporočil še nov datum za koncert v Markovcih, ki ga je zaradi bolezni moral prestaviti, med komentarji pa so mu čimprejšnje okrevanje zaželeli tudi glasbeni kolegi, med njimi Dejan Kranjc in kitarist Anže Langus Petrović, ki je tudi del Plestenjakove spremljevalne skupine, ki se je pošalil, da glasbenik ni dobil covida, temveč je covid dobil njega. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke