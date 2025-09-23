Jan Ravnik z novim uspehom: prvi Slovenec v ameriškem šovu Zvezde plešejo

Plesalec Jan Ravnik je na turneji Taylor Swift s plesnimi koraki osvojil srce marsikoga, zdaj pa se lahko pohvali z novim uspehom. Je prvi Slovenec, ki tekmuje v ameriški različici šova Zvezde plešejo .

No, da je ples v krvi Slovencev, pa so v naši oddaji Zvezde plešejo dokazali tudi naši znani obrazi. Tudi voditeljica oddaje Svet na Kanalu A Nuša Lesar, ki je tedaj s svojimi plesnimi gibi navdušila.

"Všeč mi je, da si pokazala svoje lepe noge, ki jih ponavadi skrivaš za voditeljskim pultom. Lepo," je dejala sodnica šova Zvezde plešejo Katarina Venturini.

"Pravzaprav moram močno spluvat scenografijo oddaje Svet na Kanalu A, zato, ker imajo un bedn pult, za katerim mora Nuša stat. Mislim, da govorim v imenu vseh gledalcev, ko rečem, vrnite nam Nušo nazaj tut od pasu navzdol! Krasen začetek oddaje, d best," je dejal sodnik šova Zvezde plešejo Lado Bizovičar.