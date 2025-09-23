Svetli način
Domača scena

Jan Ravnik z novim uspehom: prvi Slovenec v ameriškem šovu Zvezde plešejo

Ljubljana, 23. 09. 2025 20.34 | Posodobljeno pred 15 minutami

Eva Mavrič , E.K.
Praznujemo dan slovenskega športa in kdo so boljši ambasadorji tega praznika kot naši asi, ki doma in po svetu dokazujejo, koliko talenta premore naša država. Med njimi je tudi plesalec Jan Ravnik, čigar življenjepis je več kot bogat. Dominiral je na turneji Taylor Swift, plesal pa je tudi z Mariah Carey in Paulo Abdul. Aja, pa na letošnjih oskarjih tudi. Ja, Jan je pravi car! Zdaj pa se lahko pohvali še z najnovejšim podvigom: je prvi Slovenec, ki tekmuje v ameriški različici šova Zvezde plešejo, in že v prvi oddaji je pokazal, iz kakšnega testa je.

Plesalec Jan Ravnik je na turneji Taylor Swift s plesnimi koraki osvojil srce marsikoga, zdaj pa se lahko pohvali z novim uspehom. Je prvi Slovenec, ki tekmuje v ameriški različici šova Zvezde plešejo.

No, da je ples v krvi Slovencev, pa so v naši oddaji Zvezde plešejo dokazali tudi naši znani obrazi. Tudi voditeljica oddaje Svet na Kanalu A Nuša Lesar, ki je tedaj s svojimi plesnimi gibi navdušila.

"Všeč mi je, da si pokazala svoje lepe noge, ki jih ponavadi skrivaš za voditeljskim pultom. Lepo," je dejala sodnica šova Zvezde plešejo Katarina Venturini.

"Pravzaprav moram močno spluvat scenografijo oddaje Svet na Kanalu A, zato, ker imajo un bedn pult, za katerim mora Nuša stat. Mislim, da govorim v imenu vseh gledalcev, ko rečem, vrnite nam Nušo nazaj tut od pasu navzdol! Krasen začetek oddaje, d best," je dejal sodnik šova Zvezde plešejo Lado Bizovičar.

Zvezde plešejo Jan Ravnik Nuša Lesar ples znani slovenci
