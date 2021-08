Jana Koteska drugič noseča: Kmalu se nam pridruži še ena dušica

Zvezdnica je v nasprotju s prvo nosečnostjo tokrat imela težavo izbrati fotografije, ki jih bo delila z javnostjo. Kot je dejala, so ji bile vse tako všeč, da se ni mogla odločiti samo za eno ali dve, zato jih je objavila ''malo več'' in to opravičila z besedami: "Hej, srečo je vendar treba deliti!"

Pod družinsko fotografijo, na kateri se jim je pridružil tudi Ivov sin iz prejšnjega zakona, je zapisala: "The more the merrier, pravijo." Kar v prevodu pomeni: Več nas je, bolj je veselo.

Nosečo Jano in njeno družinico je v objektiv ujel fotograf Alen Karupović, Jana pa je bila z njegovim delom tako zadovoljna, da ga je rezervirala že za drugo leto: "Bravo, Alen, z rezultatom vsi zadovoljni in že bookirali drugo leto ob istem času, ko bo še bolj pestro."



Jana je nato delila še eno svojo črno-belo fotografijo, na kateri pozira bosa na travniku in se drži za trebušček: "Bosa po travniku, z nasmeškom na ustih in srečo v/pod srcem … medtem ko so ostali trije fantje že omagali. Ampak to je ta kilometrina … (nasmeh)." S tem se je seveda navezala na svojo kariero kot model, saj je vajena sprehodov po modnih brveh in poziranja pred fotografskimi objektivi.