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Domača scena

Jana Koteska in Tjaša Kokalj Jerala s ProsTaškama v boj proti raku

Ljubljana, 01. 10. 2026 11.31 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
Eva Kolarič A. P.
EuropaDonna rodila in dojke

O raku in izjemno pomembni preventivi prepogosto spregovorimo prepozno, ko je bolezen že v našem življenju. Z namenom ozaveščanja sta moči z združenjem Europa Donna združili vplivnici Tjaša Kokalj Jerala in Jana Koteska. Slednja je raka že premagala. Tokrat pa obe sodelujeta v posebni kampanji. S svojima ProsTaškama opozarjata na skrb za žensko telo.

Vijolični september, namenjen ozaveščanju o raku rodil, se poslavlja, z jutrišnjim dnem pa se začenja rožnati oktober, ki ozavešča o raku dojk. V barvah obeh sta nastali ProsTaški – torbici, ki skozi nazorno podobo združujeta modo s pomembnim sporočilom. "Tako kot dajemo pozornost modnim kosom, moramo dati še večjo na svoje kose oz. dele telesa," pravi Jana Koteska, ki je skupaj s Tjašo Kokalj Jerala stopila pred objektiv za kampanjo društva Europa Donna Slovenija.

Tjaša Kokalj Jerala
Tjaša Kokalj Jerala
FOTO: Primož Lukežič

Jana, ki je tudi sama prestala zdravljenje raka, tokrat svojo izkušnjo predaja naprej kot opomnik drugim ženskam, da skrb zase in pozornost na spremembe na telesu ne bi smeli priti na vrsto šele takrat, ko se pojavijo težave.

"Poskrbi za svoje nepogrešljive kose"

Ideja izhaja iz modnega sveta, v katerem torbico pred nakupom pogledamo z vseh strani, jo primemo v roke in opazimo najmanjše podrobnosti. Zakaj enake pozornosti ne bi namenili telesu, ki ga ne moremo zamenjati?

ProsTaški oblikovali slovenski ustvarjalki

Rožnato torbico, posvečeno preventivi raka dojk, je ustvarila Maja Šebenik. Navdih je iskala v anatomiji dojke in občutku pri samopregledovanju. S posebno 3D-tehniko je ustvarila površino z izboklinami, ki uporabnico namenoma spodbuja, da torbico tudi otipa.

ProsTaški sta oblikovali Maja Šebenik in Živa Ferlež
ProsTaški sta oblikovali Maja Šebenik in Živa Ferlež
FOTO: 24UR

Vijolično ProsTaško je oblikovala Živa Ferlež, ki je k minimalističnemu dizajnu usnjene torbice vključila motiv vulve. Želela je, da ta najprej deluje kot eleganten modni kos, šele ob podrobnejšem pogledu pa razkrije nepričakovano obliko in s tem sproži pogovor o zdravju ženskih rodil. Obe ProsTaški bosta kmalu na voljo na dobrodelni dražbi, zbrana sredstva pa bodo namenili akcijam združenja Europa Donna Slovenija.

Številke, ki kličejo k preventivi

Za igrivo kampanjo se skriva precej resnejša statistika. Po podatkih Onkološkega inštituta je bilo leta 2022 v Sloveniji pri ženskah odkritih 1502 novih primerov raka dojk. Približno desetina žensk ob diagnozi še ni stara 40 let. Istega leta so odkrili tudi 170 novih primerov raka jajčnikov in 97 raka materničnega vratu.

Jana Koteska
Jana Koteska
FOTO: Primož Lukežič

Pri raku jajčnikov je posebno problematično, da se bolezen pogosto odkrije pozno, saj so simptomi lahko dolgo neopazni oziroma nespecifični. Prav zato želi kampanja teme, ki lahko vzbujajo strah in nelagodje, približati na drugačen način – skozi modo, radovednost in pogovor.

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Europa Donna boj proti raku kampanja Jana Koteska Tjaša Kokalj Jerala

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Mio56
01. 10. 2026 12.16
ok ozavescanje...ampak a nebi bile bolj primerne osebe za ozavescanje dekleta/zenske z zdravim pogledom na modo, licila,...??? Ker nekdo ki mu je videz zelo pomemben in navsezgodi smukne v licila in obleke po zadnjem kriku mode polne kemikalij pač to ni prava oseba z aozavescanje!
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