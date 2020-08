Jana Koteska se je razveselila sina Vrana: Dobrodošel doma

Jana Koteska je veselo novico sporočila kar preko Instagrama, kjer je objavila dve identični fotografiji, eno črno-belo in drugo barvno, na katerih so njena dlan ter dlan novorojenčka in partnerja Iva Ilca:"Naš avgust se je začel popolno! 1. 8. 2020. Dobrodošel doma, mali Vran."