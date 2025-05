Jana Morelj o poroki: Vse je bilo tako, kot sem si želela

Jana Morelj Vidmar se je v soboto poročila s svojim izbrancem Markom Vidmarjem . Večno zvestobo sta si obljubila na idilični zelenici, obdana z najbližjimi – družino in prijatelji. V vlogi priče je ob nevesti stal njen radijski kolega in dolgoletni prijatelj Denis Avdić . 42-letnica nam je zaupala, da je bila poroka izjemna, slavje označila za super "žurko" in dodala, da je bilo vse tako, kot si je želela.

Na plesišču so se jima pridružili tudi prijatelji z radia, na poroki so bili namreč tudi Miha Deželak, Anja Homovec Ramšak, Robert Roškar in Matic Herceg. Kot je za 24ur.com povedala Morelj, je bil žur resnično izjemen, to dokazujejo tudi njene petke, ki so bile po dolgem dnevu in več preplesanih urah popolnoma blatne.