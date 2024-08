Jana Morelj o slovesu iz radijskega šova: 'Ne bo več alarma ob 4.10 zjutraj'

Jana Morelj je zadnji ponedeljek, preden se ponovno začne šola, presenetila z novico, ki je šokirala, obenem pa razžalostila marsikaterega poslušalca Radia 1. Zabavna radijska voditeljica je namreč sporočila, da se poslavlja iz Denis Avdić Showa, katerega del je bila 13 let. Odločitev je sprejela zaradi hčerke Mie, ki bo čez slab teden dni postala prvošolka, Jana pa si kot mama želi, da bi ji lahko posvetila še več časa in energije.

Jana Morelj se je odločila, da je čas za veliko spremembo v njenem življenju. "Po 13 letih skupnega dela, ki ni samo delo, ampak je na nek način že prijateljski ali celo družinski odnos, se takšna odločitev ne zgodi čez noč. Tudi odnos se ni zgradil čez noč in tudi prav je, da se ni," je povedala o odločitvi, da zapusti svojo ekipo, prijatelje iz Denis Avdić Showa in dodala: "Smo v letih, ko začneš razmišljati o življenju, o tem, kaj smo dosegli in o tem, kaj bi še radi dosegli. Pa tudi o tem, kaj bi sami sebi radi podarili."

Jana Morelj se poslavlja od Denis Avdić Showa. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Sama bi rada sebi podarila nekoliko več časa zase in za svojo hčerko Mio. "Še posebej zdaj, ko bo postala prvošolka ji želim pokloniti še več svoje energije, ki mi jo je ta način življenja in dela, ki sem se mu posvečala zadnjih 13 let, tudi vzel," je bila iskrena. Vsa ta leta ji je bilo lepo in še vedno ostaja na radiu, le ena stvar bo zdaj drugačna. "Ne bo več alarma ob 4.10 zjutraj," se je nasmehnila.