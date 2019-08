Jana Morelj ob prvem rojstnem dnevu hčerke: Torta mora biti!

Simpatična televizijska in radijska voditeljica Jana Morelj in njen partner Marko Žumer - Fogy sta se pred natanko enim letom razveselila hčerkice Mie, ki danes piha prvo svečko na torti. Jana nam je zaupala, kako bodo proslavili njen rojstni dan in kdaj se vrača na TV zaslone.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke "Torta mora biti! Princeska na ven, razbojnik na noter. Kot mama (smeh). Vse najboljše cuker moj!" je svoji hčerkici Mii za rojstni dan na družbenih omrežjih čestitala Jana Morelj, ob tem pa objavila fotografijo, na kateri slavljenka pozira ob torti, na sebi pa ima ljubko roza oblekico z belimi zvezdicami. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Ponosna mamica nam je zaupala, da bodo hčerkin rojstni dan praznovali z najbližjimi. "Praznovali bomo v družinskem krogu. Najprej mi trije potem pa se z babicami, dedki in tetami. Leto je dobesedno zletelo mimo. Sploh od spomladi dalje. Na morju smo že bili, gremo pa še en teden v avgustu. Mia je morje dobro sprejela. Iz dneva v dan boljše," je za 24ur.com razkrila načrte Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Svoji hčerki je za prvi rojstni dan med prvimi čestital tudi ponosni očka, prekaljeni skater in DJ Marko Žumer – Fogy: "Danes en let nazaj je bil dan, ko sem se zaljubil najbolj v življenju. MIA." Zraven pa je na Facebooku delil še fotografijo, na kateri se hčerka radovedno zanima za rolko. Bo šla po očetovih stopinjah? Jano si lahko ogledate v filmu Anina provizija, ki bo na sporedu v soboto, 10. avgusta, ob 20. uri na POP TV. Simpatična črnolasa radijska in televizijska voditeljica pa bo počasi zaključila porodniški dopust. Čez en mesec jo čakajo novi izzivi, saj se vrača pred kamere. Zaupala nam je, da sicer v vlogi mame neizmerno uživa, a da se veseli vrnitve pred TV kamere: "Ja, televizijo pa res malce pogrešam, tako da se veselim septembra, ko se spet vrnem."