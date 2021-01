Janez Hočevar - Rifle: Začuda z Ladom Bizovičarjem super sodelujeva

Kdo ne pozna Janeza Hočevarja, bolje znanega kot Rifle? Ja, vsi vemo, kdo je Rifle, in brez njega si slovenskega filma, televizije in teatra preprosto ne bi mogli zamisliti. Tokrat bo nasmejani skoraj 81-letnik v družbi Lada Bizovičarja in Gorana Hrvaćanina gledalce zabaval v sveži predstavi Optimisti, ki pa je nekaj povem novega na kulturnem trgu. Gre namreč za prvo spletno interaktivno predstavo.

Janeza Hočevarja - Rifleta osebno še nisem imela možnosti spoznati, sem pa dobila priložnost z njim opraviti kratek in predvsem prijeten pogovor po telefonu. V prijetnih 30 minutah se mi je na trenutke zdelo, da se pogovarjam s sosedom, s katerim se poznava dlje časa, predvsem pa sem imela občutek, da je na drugi strani linije nekdo, ki je znatno mlajši. Nasmejani 80-letnik, ki bo 1. februarja upihnil še eno svečko več na rojstnodnevni torti, ima že po telefonu nalezljiv smeh, simpatičen humor in neverjetno iskrivost, ki se jo začuti tudi na daljavo. Rifle je v najnovejšem intervjuju za24ur.com povedal, kdo so Optimisti. Ja, to so on, Lado Bizovičar in Goran Hrvaćanin. A tako se imenuje tudi njihova nova predstava, ki je tudi prva spletna interaktivna predstava. Kaj to pomeni, pred premiero še sam ne ve prav dobro, prizna. Rifle pravi, da je bolj analogen kot digitalen, a vseeno že komaj čaka, da bo 17. januarja skupaj s svojim prijateljema Ladom in Goranom kočno nastopil in vse prisotne razveselil z novostjo, kot je Slovenci še nismo videli. Optimisti bodo na ogled le takrat, v tistem trenutku, ne bo možnosti prevrtavanja nazaj in predstave ne bodo snemali. Skoraj kot v teatru. Aja, pa občinstvo bo lahko sodelovalo. Kot v teatru. A ne čisto tako.

icon-expand Janez Hočevar - Rifle FOTO: Sebastjan Oblak

Rifle, z Goranom in Ladom pripravljate novo predstavo Optimisti. Kaj nam lahko poveste o njej? Tudi mi še ne vemo dobro, kaj je. Stvari se rojevajo iz dneva v dan. Delamo, improviziramo, se trudimo, se zafrkavamo, v bistvu uživamo, ker je to edina priložnost, da se lahko družimo. Torej se zabavate ne glede na trenutno situacijo? Ja, seveda. (smeh) V teatru se ne moremo, sami s sabo se ne moremo in Lado se je spomnil, da je tole v bistvu taka zadeva, ki bi se jo dalo narediti virtualno, pa vendarle na nek način v kontaktu. Pa da ni posneto, to je bistvo. To je predstava, ki bo potekala v živo in ne bo posneta, ne bomo je mogli zavrteti nazaj. Kaj pa pomeni, da bo predstava interaktivna? To pomeni, da se lahko gledalci doma na nek način vključujejo. Da bodo dobili razna vprašanja, tako da bodo lahko določali, kako bo predstava ptoekala. In tisto, kar bo izglasovano, se bo potem zgodilo. S tem se bodo zadeve izkristalizirale, da bodo vsi verjeli, da to ni posneto, ampak da je to zdaj, da vmes ne more biti reklam, da ne moreš gledati za nazaj ali iti vmes do hladilnika po pivo, ampak da je treba gledati od začetka do konca in se vključevati. To zdaj govorim še zelo laično – veste, jaz sem bolj analogen človek, to morate vprašati koga, ki je bolj kompetenten za te računalniške zadeve.

No, ravno to sem želela vprašati: do katere mere ste računalniško pismeni? Nikakor nisem! Analogen sem. Zdaj so me naučili, kako se prižge, da vidim Zoom in Skype. Pa po spletu znam kupiti vstopnico za Optimiste. Dlje pa še nisem prišel. (smeh) No, pa saj to je že nekaj … Ja, a ne, da je ogromno?! Svetovni prvak! Govorila sva o občinstvu, ki je velik del gledališča. Predvsem so pomemben faktor njegovi odzivi. Mislite, da vam bo vseeno uspelo začutiti gledalce tudi po računalniku? To je velika pomanjkljivost teh virtualnih stvari. V gledališču dobiš neposreden odziv gledalcev in tega tukaj seveda ni. Vsaj nek kontakt pa se bo vzpostavil z intervencijami gledalcev v naše izvajanje. V bistvu tega še nismo preizkusili in bomo morali še ugotoviti, kako bo. Tako da tudi jaz nimam pojma, kaj bo nastalo iz tega, bo pa zagotovo zanimivo. Pa tudi 'pozabavo' bomo imeli po premieri, pravo rdečo preprogo z zvezdniškimi gosti, in gledalci bodo lahko videli, kako se igralci zabavajo po predstavi. Gledalci bodo to sicer lahko spremljali, le 'flaško' bodo morali imeti svojo. Imate veliko let izkušenj z različnimi projekti, Optimisti pa so nekaj novega. Imate morda kaj treme? Ne bi rekel, da je to trema, ampak je neko čisto novo vznemirjenje. Trema na odru je namreč kreativna zadeva – kaj se bo zgodilo, kako bo, kakšni bodo odzivi. Tukaj je drugače. Bolj se bojimo, da bi 'crknil' internet, ali bodo kamere delale, ali se bo kaj izklopilo, ali bo luč ugasnila ... Takšne stvari, ki so bolj tehničnega značaja, mene osebno skrbijo bolj kot kar koli drugega. Mislite, da ima predstava, kot so Optimisti, prihodnost tudi v času, ko ne bo epidemije in ko se bomo lahko družili? Hja, ne vem. Mogoče se bo prijelo, mogoče bo to postala nova oblika kulture, čeprav jaz in vsi mi prisegamo na teater. Kdaj se bo vrnil, pa nihče ne ve. V življenju je vedno tako, da si ljudje začnejo izmišljevati nove stvari. Vem, da teater brez občinstva ni isti. A zdaj, ko nimamo druge izbire, je to ena od idej, iz katerih se bo mogoče kaj razvilo. Kaj pa vem. Verjamem, da se splača vedno razmišljati vnaprej. Seveda, tudi ideja Optimistov je genialna, a tega se moraš spomniti, četudi vsi nenehno uporabljamo Zoom in Skype … Spomniti se nečesa novega vendarle ni mačji kašelj. Itak, vendarle moraš imeti idejo. To je Lado Bizovičar 'vpičil', neverjetno. Z neverjetno vztrajnostjo je rinil in rinil in prepričeval mene in vse, kako bi se dalo, in imel je veliko idej, kako bi bilo vse skupaj še boljše. Potem pa je dobil ekipo mladih fantov, ki so profesionalci za računalnike in te zadeve, potem je beseda dala besedo in tako so nastali Optimist. Zdaj bomo pa videli, kaj bo nastalo iz tega.

icon-expand Optimisti FOTO: Sebastjan Oblak