Janezi še naprej navdušujejo Slovenijo

Po velikem uspehu slovenskih komikov balkanskih korenin, ki so Slovenijo osvojili s predstavo IĆ-koti, zdaj podobno uspeva tudi njihovim slovenskim kolegom. Bergant, Novak, Škerlep, Kuzman in Prevc oziroma tako imenovani Janezi z Denisom Avdićem na čelu, so z nastopoma v Mengšu nanizali že 100. ponovitev priljubljenega Festivalčka smeha.