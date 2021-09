Janja Garnbret na pločevinki energijske pijače

"Že prej sem gledala druge, ki jim je to uspelo, in si potihoma želela, da bi bila tudi jaz med njimi. To je nekakšen prestiž," je podobo na pločevinki pokomentirala Garnbretova. Janja se je tako uvrstila v izbrano družbo največjih šampionov, ki so jih že počastili na tak način, verjetno pa je za vrhunske športnike celo lažje osvojiti olimpijsko zlato kot priti v ekskluzivni klub, kjer te častijo s Pac Manom , Neymarjem in junaki igričarske klasike Street Fighter .

Janja je povedala, da bo tudi kak primerek te pločevinke našel prostor v vitrini z njej najljubšimi trofejami, v vsem skupaj pa predvsem uživa. Na dogodku, kjer so zavrteli kratek film o njenih uspehih, jo je ob starših spremljal tudi lep del slovenske plezalske reprezentance, med njimi so bili Lučka Rakovec, Vita Likan, Mia Krampl, Julija Kruder, Anže Peharc, moško kvoto pa so dopolnili tudi Filip Flisar, 16-letni bmx-ar prostega sloga Jaka Remec, triatlonec David Pleše, Peter Kauzer in drugi trofejni znanci iz športnih aren ter malih ekranov. Vsi pa so se strinjali, da ima priljubljena energijska pijača z Janjino podobo prav poseben okus.

Janja Garnbret na plezalskem vrhu kraljuje že nekaj let, v sezoni 2019 pa je z zmago na vseh šestih tekmah svetovnega pokala na balvanih dosegla do tedaj nedosegljivo. Šestkratna svetovna prvakinja ter serijska skupna zmagovalka svetovnega pokala v težavnosti in balvanih je letos postala še prva plezalska olimpijska prvakinja.