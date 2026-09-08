Jarred Vanderbilt delil utrinke potovanja: 'Kje smo? V Sloveniji'

Slovenija je na soigralce Luke Dončića naredila zelo pozitiven vtis. To dokazuje tudi vlog, ki ga je na družbenem omrežju delil Jarred Vanderbilt, posnetki pa so nastali med štiridnevnim obiskom pri nas, kamor je ekipa prišla na osebno povabilo našega košarkarskega zvezdnika.
"Nehaj snemati," v začetnem kadru v kamero pove Dončić, ko mu snemalec pojasni: "To je za moj vlog. In za medijsko ekipo Lakersov. Kje smo?" Luka pa nato v kamero odgovori: "V Sloveniji. Nehaj spraševati." Čeprav je obisk Lakersov pri nas natančno dokumentiran in je znan praktično vsak njihov korak, saj so jih ves čas spremljale novinarske ekipe, pa je Vando v svojem vlogu razkril tudi nekaj dogajanja iz zakulisja, ki je bilo rezervirano zgolj za povabljene.
Vanderbilt je tako pokazal, da so med obiskom Bleda nekateri člani košarkarske ekipe skočili v jezero, s čim so jim postregli med kosilom na Ljubljanskem gradu in kaj so popili, ko so uživali na razgledni točki, kjer se je pod njimi razprostiral razgled na našo prestolnico. Kljub temu da so izrazili navdušenje nad našo deželo, pa so bili najbolj veseli, da je ekipa znova skupaj.
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