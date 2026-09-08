Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Jarred Vanderbilt delil utrinke potovanja: 'Kje smo? V Sloveniji'

Ljubljana, 08. 09. 2026 13.54 pred dvema minutama 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Luka Dončić

Ko je ekipa Los Angeles Lakers pred tedni obiskala Slovenijo, je s svojo kamero izstopal Jarred Vanderbilt, ki je ni spustil iz rok. Na video je ujel dogajanje v središču Ljubljane in na golf igrišču, ki so ga obiskali na Bledu, zdaj pa je na družbenem omrežju objavil krajši filmček, ki je v tistih dneh nastal pri nas.

Slovenija je na soigralce Luke Dončića naredila zelo pozitiven vtis. To dokazuje tudi vlog, ki ga je na družbenem omrežju delil Jarred Vanderbilt, posnetki pa so nastali med štiridnevnim obiskom pri nas, kamor je ekipa prišla na osebno povabilo našega košarkarskega zvezdnika.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Nehaj snemati," v začetnem kadru v kamero pove Dončić, ko mu snemalec pojasni: "To je za moj vlog. In za medijsko ekipo Lakersov. Kje smo?" Luka pa nato v kamero odgovori: "V Sloveniji. Nehaj spraševati." Čeprav je obisk Lakersov pri nas natančno dokumentiran in je znan praktično vsak njihov korak, saj so jih ves čas spremljale novinarske ekipe, pa je Vando v svojem vlogu razkril tudi nekaj dogajanja iz zakulisja, ki je bilo rezervirano zgolj za povabljene.

Preberi še Lakersi o Bledu: 'Te gore so neverjetne! Je to sploh resnično življenje?'

Vanderbilt je tako pokazal, da so med obiskom Bleda nekateri člani košarkarske ekipe skočili v jezero, s čim so jim postregli med kosilom na Ljubljanskem gradu in kaj so popili, ko so uživali na razgledni točki, kjer se je pod njimi razprostiral razgled na našo prestolnico. Kljub temu da so izrazili navdušenje nad našo deželo, pa so bili najbolj veseli, da je ekipa znova skupaj.

jarred vanderbilt slovenija los angeles lakers luka dončić

Kaja Casar obudila trenutek, ki ji je pred letom dni spremenil življenje

24ur.com Predlani Dončića čakal v Dallasu, letos v Ljubljani
24ur.com Kdo od Lakersev med obiskom Slovenije največ objavlja?
24ur.com Rade Šerbedžija: Prinesi cviček in zaseko
24ur.com Lakersi po vrnitvi v ZDA objavili utrinke obiska v Sloveniji
Moskisvet.com Tako so se Američani leta 1998 norčevali iz Miliča in Slovenije, ta jim je hitro zaprl usta
24ur.com Kdo si najbolj mane roke ob obisku Dončićevih Lakersov v Sloveniji?
24ur.com Avtor knjige o Luki: V Dallasu spremljajo slovensko reprezentanco bolj kot ameriško
Priporoča
  • naslovnica
  • Cozze peč za pico
  • Kaminska peč Robot Taurus
  • Kärcher parni čistilnik
  • Kingstone žar na oglje
  • Nadstrešek Andy
  • Omara za opremo Arya
  • Paviljon Milos
  • Regalux regal
  • Sheppach cepilec drv
  • Vrtna hiška Lauters
  • Weber plinski žar
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Po porodu jo je čakalo neprijetno presenečenje
Pri 40-ih pričakuje svojega petega otroka
Pri 40-ih pričakuje svojega petega otroka
Fazaniranje ali dobrodošlica? Tako bi lahko srednje šole sprejele prvošolce brez poniževanja
Fazaniranje ali dobrodošlica? Tako bi lahko srednje šole sprejele prvošolce brez poniževanja
Kim in Kanye znova skupaj, razlog pa je ganil oboževalce
Kim in Kanye znova skupaj, razlog pa je ganil oboževalce
zadovoljna
Portal
Hrvaška pevka po ločitvi razkrila resnico o odnosu z bivšim možem
Dnevni horoskop: Device potrebujejo sproščenost, dvojčki iščejo skrite pomene
Dnevni horoskop: Device potrebujejo sproščenost, dvojčki iščejo skrite pomene
Obudila kultno obleko iz leta 2003, ki je navduševala že Gisele Bündchen
Obudila kultno obleko iz leta 2003, ki je navduševala že Gisele Bündchen
Ženske ga obožujejo, jeseni pa bo še bolj priljubljeno
Ženske ga obožujejo, jeseni pa bo še bolj priljubljeno
vizita
Portal
Preprosti nasveti za izgubo kilogramov po 40. letu
Hepatolog vsakemu bolniku z zamaščenimi jetri svetuje to
Hepatolog vsakemu bolniku z zamaščenimi jetri svetuje to
September prinaša sezonske okužbe: katere bolezni so najpogostejše in kako se zaščititi
September prinaša sezonske okužbe: katere bolezni so najpogostejše in kako se zaščititi
Ateroskleroza ali arterioskleroza? To je ključna razlika, ki jo morate poznati
Ateroskleroza ali arterioskleroza? To je ključna razlika, ki jo morate poznati
cekin
Portal
V petih urah zaslužila več kot marsikdo v celem tednu
Prejemnikom socialne pomoči bi lahko 'zaklenili' del porabe. Razlog deli javnost
Prejemnikom socialne pomoči bi lahko 'zaklenili' del porabe. Razlog deli javnost
Oboževalci ostali brez besed: Beyoncé za ta izdelek zahteva 815 evrov
Oboževalci ostali brez besed: Beyoncé za ta izdelek zahteva 815 evrov
Ločitev, o kateri govori poslovni svet: v igri so milijarde, zaščite pa ni
Ločitev, o kateri govori poslovni svet: v igri so milijarde, zaščite pa ni
moskisvet
Portal
Ljubil jo je 30 let: umrla v njegovem objemu
Rekli so ji, da se vrata ne odpirajo. Nato je odkrila, kaj se skriva za njimi
Rekli so ji, da se vrata ne odpirajo. Nato je odkrila, kaj se skriva za njimi
Serijo so skoraj odpovedali, danes je kultna: Zvezdne steze praznujejo 60 let
Serijo so skoraj odpovedali, danes je kultna: Zvezdne steze praznujejo 60 let
Jasno sporočilo palače: Kakšna je dejanska vloga Harryja in Meghan?
Jasno sporočilo palače: Kakšna je dejanska vloga Harryja in Meghan?
dominvrt
Portal
Bi radi osvežili dom? Začnite pri teh petih stvareh
Napake pri prodaji nepremičnine, ki lahko hitro odvrnejo kupce
Napake pri prodaji nepremičnine, ki lahko hitro odvrnejo kupce
5 sobnih rastlin, ki bodo vaš dom ovile v jesenske barve
5 sobnih rastlin, ki bodo vaš dom ovile v jesenske barve
Poletje se poslavlja, vrtno pohištvo pa potrebuje nekaj pozornosti
Poletje se poslavlja, vrtno pohištvo pa potrebuje nekaj pozornosti
okusno
Portal
Popolna omaka za čufte, ki vas bo popeljala v otroštvo
Hrustljavi piščanec in pekoče perutničke, ki bodo izginile v trenutku
Hrustljavi piščanec in pekoče perutničke, ki bodo izginile v trenutku
Ali špinačo res perete pravilno? Napaka, ki jo naredi veliko ljudi
Ali špinačo res perete pravilno? Napaka, ki jo naredi veliko ljudi
MasterChef izziv je razkril: pri piščancu ta napaka lahko pokvari vse
MasterChef izziv je razkril: pri piščancu ta napaka lahko pokvari vse
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Nadgradnja
Nadgradnja
Rad bi ti povedal
Rad bi ti povedal
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929