Trije glavni igralci priljubljene originalne serije Truplo so na predpremieri povedali, koliko zaigranega je posnetega po scenariju in koliko je dejanske improvizacije. Jan Kok pa je v šali povedal, da ga na snemanje pokličejo le zato, ker je najlepši od treh: "Edini izgledam dobro od nas treh."

Truploje danes na VOYO premierno zaživelo v novi, drugi sezoni, v kateri se bo poleg glavnih likov, ki smo jih spoznali v prvi sezoni, predstavilo še veliko novih. Med drugim so se v drugi sezoni krimikomedije pojavili tudi nekdanji košarkar Saša Dončić, igralka Tina Gorenjak, glasbenik in trener borilnih veščin Denis Porčič - Chorchyp, Gorka Berden, Tibor Baiee in Pero Martić.

Črt Lipnik, Jan Hrušovar in Jan Kok FOTO: Miro Majcen

"Oba z Janom imava veliko izkušenj z improvizacijo, ker izhajava iz improlige, a njemu sicer bolj delajo 'klikerji' kot meni," je za 24ur.com povedal Jan Kok, ki v Truplu igra Filipa, in v šali dodal, "Jaz sem lepši od njiju, samo zato me pokličejo na snemanje. Edini od nas treh dobro izgledam." Jan Kok se sicer strinja, da sta si s Filipom podobna: "Karakter, v katerega sem se prelevil v seriji, je piflar', tako kot jaz. Naučil sem se scenarij, a vsekakor je bila prisotna tudi improvizacija." Črt Lipnik, igralec, ki je v seriji upodobil Biza, pa je k temu dodal: "Kljub 'napiflanosti' je bila tudi improvizacija, seveda. Predvsem je dobo izpadlo, ko smo se kar gledali, kakšni naši pogledi so bili neprecenljivi. Zaznala se je energija med nami." Je Luka Štigl like napisal na podlagi igralcev? Na vprašanje, ali so si z liki, ki jih igrajo, kaj podobni, je Črt povedal: "Ja, nekaj je zagotovo napisano po naših karakterjih." Jan Kok pa je dodal, da se mu zdi, da je Luka njihove lastnosti vzel in jih potenciral, ko je pisal scenarij za Truplo. "Že pred snemanjem serije smo se vsi poznali tudi z Luko. Zdi se mi, da se to vseeno pozna, čuti. Zdi se mi, da nas je imel med pisanjem scenarija v glavi, da si je predstavljal nas," je dodal Črt, Jan Kok pa je to misel sklenil z zamišljenim vprašanjem: "Čakaj, zakaj se mi zdi, da nas ima Luka na Facebooku samo zato, da iz nas črpa ideje za serijo?" Tina Gorenjak: Prvi sestanek je bil 'luškan' Ko so Tino povabili k sodelovanju snemanja druge sezone krimikomedije, si je najprej ogledala prvo sezono. "Fenomenalna izkušnja s fenomenalno ekipo," je povedala Tina in opisala prvi sestanek, "prvo sezono sem pogledala takoj! Fenomenalno! Naš prvi sestanek je bil kar 'luškan', ker sem začela s stavkom: 'Ali lahko jaz začnem sestanek? To je tako fenomenalno, hočem delati z vami, res sem vesela, da ste me povabili.' Scenarij se mi zdi izjemno duhovit, napisan zelo pametno, zasedba je izvrstna. Res je bilo lepo sodelovati z njimi."

Tina Gorenjak je bila ob povabilu k sodelovanju navdušena. FOTO: Miro Majcen