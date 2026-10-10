Je Dončić uspel rešiti spor z nekdanjo zaročenko? Luka: 'Upajmo'

Minulo sezono Luka Dončić ni bil v ospredju le zaradi svoje igre, veliko pozornosti javnosti je pritegnilo tudi njegovo zasebno življenje, za katero pravi, da je močno vplivalo na tisto, kar je prikazal na parketu. V novem intervjuju za ameriški Sports Illustrated je o boju za skrbništvo nad hčerkama Olivio in Gabrielo s sklonjeno glavo dejal: "Prav zato je bila prejšnja sezona tako težka."

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Naš košarkarski zvezdnik se je decembra 2025 vrnil v Slovenijo, kjer sta se s takratno zaročenko Anamario Goltes razveselila rojstva druge hčerke Olivie. A srečo je zasenčil spor, ker je želel Luka dveletno Gabrielo odpeljati s seboj v ZDA, kamor se je moral takoj po rojstvu drugorojenke vrniti zaradi službenih obveznosti. Po verbalnem sporu je v porodnišnico v Kranju prispela policija, kot sta prva poročala TMZ in ESPN, košarkar se je preko luže vrnil sam in se znova pridružil Lakersom, hčera pa ni videl vse do aprila.