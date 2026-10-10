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Domača scena

Je Dončić uspel rešiti spor z nekdanjo zaročenko? Luka: 'Upajmo'

Los Angeles, 10. 10. 2026 14.20 pred 1 uro 2 min branja 11

Avtor:
K.Z.
Luka Dončić

Luka Dončić se je vrnil v ZDA, kjer že blesti na igrišču s svojim moštvom Los Angeles Lakers. V novem intervjuju za priznani Sports Illustrated je spregovoril o ekipi, vrnitvi na igrišče, povezovanju v Sloveniji, dotaknil pa se je tudi družinske situacije, za katero pravi, da upa, da se je rešila.

Minulo sezono Luka Dončić ni bil v ospredju le zaradi svoje igre, veliko pozornosti javnosti je pritegnilo tudi njegovo zasebno življenje, za katero pravi, da je močno vplivalo na tisto, kar je prikazal na parketu. V novem intervjuju za ameriški Sports Illustrated je o boju za skrbništvo nad hčerkama Olivio in Gabrielo s sklonjeno glavo dejal: "Prav zato je bila prejšnja sezona tako težka."

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Naš košarkarski zvezdnik se je decembra 2025 vrnil v Slovenijo, kjer sta se s takratno zaročenko Anamario Goltes razveselila rojstva druge hčerke Olivie. A srečo je zasenčil spor, ker je želel Luka dveletno Gabrielo odpeljati s seboj v ZDA, kamor se je moral takoj po rojstvu drugorojenke vrniti zaradi službenih obveznosti. Po verbalnem sporu je v porodnišnico v Kranju prispela policija, kot sta prva poročala TMZ in ESPN, košarkar se je preko luže vrnil sam in se znova pridružil Lakersom, hčera pa ni videl vse do aprila.

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"Vsi želimo biti s svojimi otroki vsak dan, jaz pa sem svoji hčerki videl štiri ali pet dni. To je nemogoče tako," je sedaj dejal Dončić, ki se je z materjo svojih otrok v začetku leta razšel, za skrbništvo pa se borita na sodišču. A kot kaže, bi lahko nekdanji par kmalu preteklost pustil za seboj, saj je Luka na vprašanje, ali sta uspela zadeve urediti, odgovoril: "Upajmo. Še vedno ne veva, a upajmo. Ne morem še eno sezono preživljati vsega tega."

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KOMENTARJI11

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Morgoth
10. 10. 2026 15.15
Sem se že ustrašil, da je kaj narobe, ko ni bilo danes še nobene objave o narcisu Lukcu.
Odgovori
+0
4 4
Podlesničar
10. 10. 2026 15.14
Dobr ga je zmolzla... 😆
Odgovori
-3
1 4
Amor Fati
10. 10. 2026 14.44
Samo Bogu se lahko zahvali da je ob vseh klubskih in sponzorskih obveznostih imel še vedno dovolj časa za hčerki in golf.
Odgovori
+0
5 5
StAnalitik
10. 10. 2026 14.48
In žurke,nalivanje itd.V slovenskih Brdih
Odgovori
-2
5 7
Amor Fati
10. 10. 2026 14.49
Pššt.
Odgovori
+1
2 1
SithLord
10. 10. 2026 14.52
crknita, oba
Odgovori
-4
2 6
Amor Fati
10. 10. 2026 15.36
Vsak ima pravico do svojega lastnega mnenja. Tako kot jo imas ti, jo imava tudi midva. Zase vem, da nisem mislil nic slabega, saj je imel cel kup klubskih in sponzorskih obveznosti, ki so mu vzele ogromno prostega casa, kljub temu, da je ze zdavnaj imel konec sezone. Ob tem velja poudariti, da ni samo igral golf, ki sem ga omenil, ampak, da je tudi zelo zavzeto treniral in izgubljal kilograme. Vseeno hvala, da nama privoscis to kar nama privoscis, brez da bi najprej zastavil vprasanje obema, zakaj meniva tako kot meniva. Lp
Odgovori
0 0
Arguss
10. 10. 2026 14.42
To nas ne zanima poglejte Slovenske nogometaše po Cesarju.
Odgovori
+0
2 2
Hc4life
10. 10. 2026 14.37
Blesti ahahahahaha....bol blešči kot blesti
Odgovori
-3
2 5
alibaba41
10. 10. 2026 14.34
bednik
Odgovori
-1
5 6
popovec
10. 10. 2026 14.26
Ja ni enostavno imeti tako ženo.
Odgovori
-3
4 7
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