Je Jakov Jozinović poljubljal nekdanje dekle Bojana Cvjetićanina?

Družbena omrežja je razburil posnetek, ki ga je delil priljubljeni pevec Jakov Jozinović, največ pozornosti pa je pritegnil njegov poljub s sedaj še neznanim dekletom. Čeprav je video kmalu po objavi izbrisal, so zvesti oboževalci, ki so shranili posnetke zaslona, kmalu začeli ugibati, kdo je dekle; da gre za bosansko pevko Džejlo Ramović, pa naj bi potrdil prstan na njeni roki.

Jakov Jozinović naj bi poljubljal Džejlo Ramović. FOTO: Instagram

Čeprav se niti pevec niti pevka še nista odzvala na komentarje in potrdila, da sta bila skupaj na čolnu, pa so pozorni oboževalci izpostavili tudi, da je bila 24-letnica, ki sicer skrbno skriva svojo zasebnost, v razmerju z našim pevcem skupine Joker Out, Bojanom Cvjetićaninom, s katerim prav tako javno nista nikoli potrdila zveze.

Jakov Jozinović na odru z Bojanom Cvjetićaninom. FOTO: TikTok