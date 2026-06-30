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Domača scena

Je Jakov Jozinović poljubljal nekdanje dekle Bojana Cvjetićanina?

Ljubljana, 30. 06. 2026 10.49 pred 18 minutami 1 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Jakov Jozinović

Mladi hrvaški pevec Jakov Jozinović je na družbenem omrežju objavil videoposnetek, na katerem na čolnu v družbi prijateljev uživa na morju, vmes pa poljubi postavno dekle. Čeprav je kmalu po objavi posnetek izbrisal, so njegovi oboževalci hitro začeli ugibati, kdo je skrivnostna lepotica, mnogi pa so prepričani, da je na posnetku Džejla Ramović.

Družbena omrežja je razburil posnetek, ki ga je delil priljubljeni pevec Jakov Jozinović, največ pozornosti pa je pritegnil njegov poljub s sedaj še neznanim dekletom. Čeprav je video kmalu po objavi izbrisal, so zvesti oboževalci, ki so shranili posnetke zaslona, kmalu začeli ugibati, kdo je dekle; da gre za bosansko pevko Džejlo Ramović, pa naj bi potrdil prstan na njeni roki.

Jakov Jozinović naj bi poljubljal Džejlo Ramović.
Jakov Jozinović naj bi poljubljal Džejlo Ramović.
FOTO: Instagram

Čeprav se niti pevec niti pevka še nista odzvala na komentarje in potrdila, da sta bila skupaj na čolnu, pa so pozorni oboževalci izpostavili tudi, da je bila 24-letnica, ki sicer skrbno skriva svojo zasebnost, v razmerju z našim pevcem skupine Joker Out, Bojanom Cvjetićaninom, s katerim prav tako javno nista nikoli potrdila zveze.

Jakov Jozinović na odru z Bojanom Cvjetićaninom.
Jakov Jozinović na odru z Bojanom Cvjetićaninom.
FOTO: TikTok

Kot so opozorili slovenski oboževalci, sta Jakov in Bojan dobra prijatelja, slednji je kot gost nastopil tudi na 20-letnikovem koncertu v Ljubljani, a si od nedavnega na družbenih omrežjih več ne sledita. Ali je razlog za to prav Džejla, ni znano, so nam pa viri blizu pevca Joker Out razkrili, da je zvezo z bosansko pevko prekinil že pred Karnevalom, največjim koncertom skupine, s katerim so pred skoraj dvema tednoma obeležili 10. obletnico delovanja.

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4krogci
30. 06. 2026 11.08
Đejla bla z Bojčijem? ja pa ja de hahahha
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bibaleze
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