Je Severina oboževalka naše plesalke Nadiye Bychkove?

Nadiya Bychkova je na prvi junijski dan na družbenih omrežjih objavila zanimivo galerijo fotografij, ki povzemajo, kaj vse se ji je dogajalo v mesecu maju. Maj je bil zanjo vsekakor poln delovnih obveznosti, saj se pripravlja na nov plesni šov, veliko časa je preživela s hčerko, nekaj trenutkov pa si je vzela tudi za uživanje v dobri hrani, sprehode ob morju in nastavljanje sončnim žarkom. "Maj, nisem povsem prepričana, kaj vse se je zgodilo," je začela opis.

Slovensko-ukrajinska plesalka je očitno močno zasedena s pripravami, saj veliko časa preživi v plesni dvorani in druženju s sodelavci na projektu, med katerimi še posebej izstopa plesalec James Cutler, s katerim se očitno izjemno dobro razumeta. Britanec je namreč edini, ki mu je Nadiya namenila dve samostojni fotografiji, zato številni oboževalci že ugibajo, ali se med njima nekaj plete. "Plesna tekmovanja. Vaje. Delo. Potovanja. Še več potovanj. In nenehen boj, da bi se spomnila, kateri dan v tednu je bil. Ampak nekako smo preživeli," je sicer komentirala svojo objavo, več pa ni razkrila.

