Domača scena

Je Severina oboževalka naše plesalke Nadiye Bychkove?

London, 01. 06. 2026 13.11 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
K.A.
NADIYA BYCHKOVA

Nadiya Bychkova slovi kot ena najuspešnejših plesalk po svetu, že vrsto let dela v tujini, njene objave na družbenih omrežjih pa so vedno zelo všečkane. Navdušenje nad našo plesalko pa več kot očitno deli tudi hrvaška zvezdnica Severina, saj Nadiyi pogosto všečka fotografije. Ali se zvezdnici tudi osebno poznata, pa ni jasno.

Nadiya Bychkova je na prvi junijski dan na družbenih omrežjih objavila zanimivo galerijo fotografij, ki povzemajo, kaj vse se ji je dogajalo v mesecu maju. Maj je bil zanjo vsekakor poln delovnih obveznosti, saj se pripravlja na nov plesni šov, veliko časa je preživela s hčerko, nekaj trenutkov pa si je vzela tudi za uživanje v dobri hrani, sprehode ob morju in nastavljanje sončnim žarkom. "Maj, nisem povsem prepričana, kaj vse se je zgodilo," je začela opis.

Slovensko-ukrajinska plesalka je očitno močno zasedena s pripravami, saj veliko časa preživi v plesni dvorani in druženju s sodelavci na projektu, med katerimi še posebej izstopa plesalec James Cutler, s katerim se očitno izjemno dobro razumeta. Britanec je namreč edini, ki mu je Nadiya namenila dve samostojni fotografiji, zato številni oboževalci že ugibajo, ali se med njima nekaj plete. "Plesna tekmovanja. Vaje. Delo. Potovanja. Še več potovanj. In nenehen boj, da bi se spomnila, kateri dan v tednu je bil. Ampak nekako smo preživeli," je sicer komentirala svojo objavo, več pa ni razkrila.

Zanimivo pa je tudi dejstvo, da je objavo 36-letnice, ki je v samo nekaj urah zbrala številne všečke, všečkala tudi Severina. Balkanska zvezdnica je očitno več kot navdušena nad našo plesalko, saj ji je v preteklosti že večkrat všečkala fotografije. Ali se dekleti poznata in ali sta že kdaj sodelovali, ni jasno, je pa jasno to, da Hrvatica redno spremlja delo naše plesalke in da je očitno njena oboževalka.

nadiya bychkova ples severina objave oboževalka

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Amor Fati
01. 06. 2026 14.15
Ničesar ji ne zavidam, ker se dobro zavedam, da resnično zivljenje ljudi ni nikoli, prav nikoli takšno, kot je videti, kot ga ljudje zelo radi prikazujejo na instagramu.
bibaleze
