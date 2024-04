Je srečen konec v digitalni dobi brezmejnih možnosti sploh še mogoč?

Tako kot večina umetniških del tudi Shakespearova komedija ne da odgovorov, raje odpira veliko vprašanj. "Vprašanja, ki so zelo občečloveška. Kot so ljubezen, hrepenenje in strahovi," se strinjajo ustvarjalci predstave, ki k naštetemu dodajajo še partnerske odnose in vse, povezano z njimi, ter vprašanje srečnih koncev in kaj je to, kar nam družba prodaja kot srečo.

In kaj je srečen konec? "To je nekaj, kar si mora vsak sam odgovoriti," je prepričana Lena Hribar Škrlec, medtem ko Ajda Smrekar poudarja, da je pomembna pot. "Ko prideš enkrat do cilja, te ni več."

Ena od glavnih prispodob predstave je tudi gozd, iz katerega liki pridejo spremenjeni, podobno kot v resničnem življenju. Boris Kokalj, pevec skupine Kokosy, se strinja, da je gozd prostor intime, kjer postanemo spet živali. Tudi Lena Hribar Škrlec, ki živi v bližini ljubljanskega Rožnika, je pogosta obiskovalka gozda, medtem ko Ajda Smrekar na Dolenjskem najraje po Gorjancih 'lazi'. Kako pa gozd vidi Jose? "Nekje, kjer se umiriš in zazreš vase."