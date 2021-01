Je Tanja Žagar res drugič noseča?

Že kar nekaj časa se šušlja, da naj bi bila Tanja Žagar drugič noseča, saj je to tudi nekaj, kar si pevka tudi sama najbolj želi za svojega prvorojenca. Zdaj so govorice vedno bolj glasne in zdi se, da je nekaj na tem in da je Tanja v veselem pričakovanju.

Leta 2017 je Tanja dobila prvega sina, dve leti kasneje pa je osvojila plesni pokal v šovu Zvezde plešejo. Zdaj so na vrsti nove vesele novice. FOTO: Miro Majcen Priljubljena pevka Tanja Žagar, ki smo jo lahko spremljali v šovuZvezde plešejo, in njen partner Miki Šarac naj bi bila v veselem pričakovanju. Kot piše revijaNova,ki navaja dobro informiran vir, naj bi njun prvorojenec Karlo v kratkem postal starejši bratec. Mnogi so na Tanjin trebušček postali pozorni tudi v njenih zadnjih objavah na družbenih omrežjih. Predvsem na zadnjih videih, kjer igra na klavir, se zdi, da Tanja trebušček skriva pod ohlapno majico. Kakorkoli že, Tanji iz srca čestitamo ob veseli novici! Mali Karlo je oktobra praznoval svoj tretji rojstni dan. Tanja sicer o zasebnem življenju nerada govori v javnosti, je pa z gledalci šova Zvezde plešejo vseeno delila delček svoje intime. O odnosu z Mikijem je v tretji sezoni povedala: "V vseh teh letih sodelovanja se je med nama ustvarilo eno veliko spoštovanje in zaupanje, kar sva potem samo še prenesla v najin partnerski odnos, ampak najlepše od vsega zame pa je to, da se je meni z njim uresničila največja življenjska želja, da sva dobila sinka Karla. Nikoli prej si ne bi mislila, da se mi bo življenje tako obrnilo, kot se je. Je pa zdaj moja družina tista, zaradi katere imam občutek, da lahko premikam gore." Za komentar smo jo prosili tudi mi, a se nam na telefonski klic žal ni oglasila. Družinici ob veseli novici čestitke tudi iz našega uredništva!