Je že čas za enakopravnost različnih golot?

V primerjavi z Instagramom ali Facebookom je golota v Playboyu povsem nedolžna, pravijo dekleta, ki so se za omenjeno revijo fotografirala gola. Med tem ko se golota v revijah obsoja, pa je golota v gledališču ali filmu nekaj čisto drugega. Razlikuje se tudi dojemanje moške in ženske golote. Kdo od znanih Slovencev si je že upal sleči do golega in kakšne so bile najbolj pogoste reakcije?