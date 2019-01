Je ženska največje zlo ali je ljubezen edina rešitev?

V Drami so prvokategorniki, kot so Uroš Furst, Polona Juh, Jurij Zrnec in Gregor Bakovič ter številni drugi združili moči za premiero Čehovega Ivanova. Lotili so se težkega zalogaja: kako pojasniti moško-ženske odnose in poiskati odgovor na dilemo, ali je ženska res največje zlo ali pa je ljubezen edina rešitev.