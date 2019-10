Jelena Vadnjal o tem, kako se ji je življenje spremenilo v enem letu

Jelena Vadnjal, ki je ena izmed tistih srečnežev, ki lahko rečejo, da jim je služba hobi, je danes mojstrica za pripravo slaščic. Pred dobrim letom se je odločila, da je čas, da na prvo mesto postavi sebe, zato se je lotila telesne preobrazbe.

"Točno eno leto je, odkar treniram tajski boks ... Moj prvi trening? Katastrofa; nič mi ni bilo jasno. A sem trmasto vztrajala. Treniram vedno več in se trudim, da treningov ne izpustim. Priznam, včasih je res težko usklajevati 'poklic' mame, redno službo, s. p., različne projekte in nekje vmes še trenirati. Velikokrat ima dan premalo ur in priznam, da se tudi meni včasih ne da, pa se vedno znova zmotiviram (nasmeh)," je svoj zapis na Facebooku delila Jelena in priznala, da je v boljši formi kot kdaj koli prej:

"In ja, sem občutljiva na izjave tipa, boks ni šport za ženske; ženske, ki trenirajo boks, so možače ipd. Zato prosim, ne tega govoriti vpričo mene (nasmeh). Pred enim letom si nisem niti predstavljala, da bom danes tukaj, kjer sem. Zahvaljujoč tajskemu boksu, sem v najboljši formi kot kdaj koli prej; srečna, vesela, žarim (tako pravijo drugi), ljubim, živim."