Jernej Damjan pri skoku s skakalnice pomagal ženinemu sodelavcu in ne njej

Poročali smo že, da v oddaji Svet na Kanalu A novinarja Aleksander Pozvek in Taya Damjan pripravljata serijo različnih izzivov, kjer bosta tekmovala, kdo od njiju je boljši. Prvi izziv? Skok s smučarske skakalnice, seveda. Tega je izbrala Taya, Pozvek pa si je za mentorja izbral kar njenega moža – legendo slovenskih smučarskih skokov, Jerneja Damjana.

Aleksander Pozvek in Taya Damjan se bosta vsak petek v oddaji Svet na Kanalu A spopadla v različnih izzivih. Kot napovedujeta, bodo nekateri športni, drugi kulturni, med delom pa se jima morda utrne še kakšna nora ideja. Tako, kot je bila nora prva ideja – spust s smučarske skakalnice in poskus uspešnega skoka in uspešnega pristanka. Z novinarjema smo govorili o njunih pripravah in s Tayo o tem, da je poročena z enim najboljših slovenskih skakalcev Jernejem Damjanom.

icon-expand Aleksander Pozvek in Taya Damjan v družbi svojih mentorjev. FOTO: osebni arhiv

"Moje priprave so potekale nekako tako, da sem se skušal zamotiti z vsem drugim in čim manj razmišljati o tem, kaj me čaka. Potem sem prišel v Mostec in zagledal skakalnico! O, moj bog! No, kasneje so mi povedali, da je zadaj še ena manjša. Ko sem jo zagledal, sem spet zadihal. A samo do trenutka, ko sem se vzpenjal nanjo," je za 24ur.com povedal Pozvek, Taya pa je povedala, da se je na skakalnico tokrat povzpela drugič: "Na skok iz skakalnice se mi, navadni smrtniki, ne moremo pripraviti … Sama sem sicer enkrat bila v podobni situaciji, ko smo snemali vlog za naš družinski kanal na YouTubeu. A tokrat je bilo ponovno kar strašno …"

Pozvek Tayi vrnil milo za drago, za mentorja izbral njenega moža "Sam sem za mentorja izbral Jerneja Damjana. Poleg tega da je izjemno zabaven, sem vedel, da bo zaradi njega Taya pod večjim pritiskom. Bil je odličen mentor. Njegove motivacijske besede so bile nepozabne: "Nič ne bo, edino glavo si lahko razbiješ." Ali pa: "Skakalnica je gladka, tisti, ki se spusti po njej pa ne!"," (smeh) je povedal Aleksander. Oba pa se strinjata, da Tayin zakon z Jernejem ne more biti nikakršna prednost. Kot je to ponazoril Aleksander: "Če imam jaz doma pilotko, se mi zdi, da letala vseeno ne bom znal voziti. Taya je sicer že enkrat skočila, ampak je rekla, da ji ni bilo nič lažje kot prvič."

icon-expand Tekmovalnost bosta dokazovala vsak petek v oddaji Svet na Kanalu A. FOTO: Luka Kotnik