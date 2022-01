Jernej Kozan bo očka: V življenju še nisem bil tako srečen

Jernej Kozan se je novice, da bo postal očka, zelo razveselil: "V življenju še nisem bil tako srečen," je dejal za 24ur.com. S partnerico Petro sta se že pričela pripravljati na novorojenčka: "Sobo morava še urediti, ampak glavne stvari že imava," navdušeno razlaga. 28-letni plesalec in njegova izbranka spol otroka že vesta, a ga še ne želita razkriti: "Spol veva samo midva. Niti družina in prijatelji ne vedo. Verjetno jim ga bova povedala tik pred zdajci."

Zmagovalec šova Slovenija ima talent je razkril, da sta se s Petro spoznala prav zaradi Talentov. On je namreč po zmagi odšel v Združene države Amerike, kjer je nekega dne brskal po družbenih omrežjih in zasledil Petrino fotografijo, posneto na Talentih. "Ni mi bilo jasno, kaj je tam delala, pa sem jo vprašal. Videti je bilo namreč, kot bi bila tekmovalka, zato me je slika zmedla. Rekla mi je, da je bila samo gledalka," se njunih začetkov spominja Jernej. Led je bil prebit in iz pogovora o šovu se je razvilo prijateljstvo, ki je postalo več kot le to.