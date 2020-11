Jernej Kuntner o movembru: Z leti sem bolj odgovoren do svojega telesa

"Movember je lepa gesta, lepa akcija. Ozaveščanje o boleznih pri moških je nesebična poteza vseh, ki bolezni zdravijo, o njih preventivno ozaveščajo in ki jih tudi prebolevajo. Skupaj smo močnejši, pametnejši, zrelejši. Samo tako lahko naša civilizacija napreduje in ne nazaduje," je o movembru povedal Jernej Kuntner. Slovenskega igralca lahko trenutno vsak dan spremljamo na POP TVv vlogi Borisa Juga. Nanj smo se z vprašanji o aktualni temi obrnili prav zato, ker bo njegov lik v teh dneh izvedel, da je zbolel.

Borisove bolezni Jernej in ekipa serije niso pričakovali. "Kar naenkrat smo dobili scenarij in Boris zboli. Kako? Zakaj? Kako se bomo tega lotili? Kaj pa mu sploh je?" so bila vprašanja, ki so se ob prvem branju scenarija porajala igralcu. "Scenariji so podali neko iztočnico, vse drugo pa je bilo na meni in režiserju, da speljeva in zapeljeva v verjetno zgodbo. Pa sem šel na glavo. Hvala pa za pomoč vsem v ekipi Najinih mostov, ki so znali kakorkoli svetovati, namigniti ali popraviti, kar sem pač doživljal in snemal kot Boris Jug s sumom na bolezen. Katero pa? To pa naj gledalke in gledalci sami vidijo."

Jernej dodaja, da je letos trenutek čisto pravi, da si tudi sam pusti brke. Zaradi koronavirusne stiske, ki je ustavila svet, namreč trenutno tudi gledališča ne obratujejo, zato je lahko v tem času tudi neobrit. "Navadno moram biti obrit zaradi različnih vlog, a letos je seveda drugače. Letos celo igram 'zaraščenega' kmeta v novi komični seriji, tako da ja, letos bom za movember imel brke." Ne bo pa to prvič, da bo Jernej pokazal, kakšen je z novembrskim modnim dodatkom. Za to se je odločil že leta 2017: "Takrat se je tudi v gledališču izšlo, da sem lahko bil ena dva tedna z brki."