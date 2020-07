Jernej Tozon s prijatelji uživa na tradicionalnem jadranju po Jadranu

Jernej Tozon, pevec skupine Čuki, se je kljub pandemiji koronavirusa tudi letos s prijatelji odpravil na tradicionalno jadranje po Jadranu. Kot pravi sam, že osem let na takšen dopust hodijo skupaj s stalno ekipo, ki se ji včasih pridruži še kdo: s pevcem skupine Mambo Kings, Alešem Bartolom, Jernejem Košico, ki je na glasbeni sceni bolj znan kot DJ Koshi, in Igorjem Hribovškom, nekdanjim hokejistom Olimpije.

"Poznamo se že dolgo. Naše potepanje po Jadranu je postalo pred osmimi leti že tradicionalno, kamor hodimo samo fantje," je dejal Jernej Tozon, ki na glasbeni sceni navdušuje v priljubljeni skupini Čuki.

icon-expand Jernej Tozon, Aleš Bartol, Dj Koshi in Igor Hribovšek FOTO: osebni arhiv

Ker so vsi na neki način povezani z glasbo, jim na dopustu nikoli ni dolgčas: "Po duši smo vsi malo avanturisti in ker smo vsi del glasbene scene, glasbe na našem potepu prav gotovo ne manjka. Prav tako ne manjka dobre volje in prigod, ki jih vsako leto delimo s svojimi prijatelji preko medijev." Jernej je še dodal, da se jim na jadranju tudi vsako leto zgodi kakšna nenavadna stvar: "Lani smo za las ušli močni burji, ki je prevrnila ladje, predlani smo se borili s požarom in tako se nam je tudi letos prikradel koronavirus, ki smo se ga uspešno izogibali."

Pri njihovi tradiciji pa jih podpirajo tudi njihove partnerke, s katerimi preživijo preostali dopust, ki jim še ostane. "Letos smo si glede na situacijo, da povsod odpovedujejo razne prireditve, vzeli malo daljši oddih na Jadranu, kjer raziskujemo hrvaške otočke in za cilj oziroma za naše poslanstvo smo si zadali čiščenje morja in iz njega pobiramo večje odpadke. Ljudje še vedno premalo cenijo našo ljubo naravo in še vedno brezobzirno odvržejo smeti," je še dodal glasbenik.

icon-expand Moško druženje podpirajo tudi njihove partnerke. FOTO: osebni arhiv