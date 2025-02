Jernej Tozon se je oglasil po smrti očeta.

Tozon se je s to gesto poklonil očetu Tomažu Tozonu , uspešnemu glasbeniku in glasu Kekčeve pesmi, ki je umrl. "Moj oči," je še pripisal k fotografijama in dodal emotikona črnega in zlomljenega srca.

Spomnimo, da je Tomaž Tozon umrl, so na spletu potrdili člani zasedbe Čuki, ki so med drugim zapisali, da je bil "eden največjih glasbenikov v naši zgodovini, član Slovenskega okteta, kvarteta Do, dirigent, skladatelj, originalni pevec Kekčeve pesmi Dobra volja je najbolja, Slovenski domoljubin nenazadnje oče našega pevca Jerneja Tozona." Ob tem so dodali, da so ga "neizmerno spoštovali in imeli radi."