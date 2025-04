Luka Jezeršek o delu v Avstriji: Ko obvladaš posel, ni več meja

Kuharski šov MasterChef Slovenija lahko na POP TV in VOYO spremljate od ponedeljka do četrtka.

Luka Jezeršek po uspehu v Sloveniji svoj posel širi tudi v Avstrijo. Na gradu Taggenbrunn bodo v prihodnje namreč skrbeli za dobro hrano. Kaj lahko majhna Slovenija ponudi veliki Avstriji? "Bom zelo iskren. Takoj je meja, jezikovna bariera, neka nova kultura. Drugače je in si kar nekako ne upaš. A ko prestopiš to mejo, ugotoviš, da imaš veliko pokazati, veliko znanja in da to znaš početi. Ko svoj posel obvladaš, ni več meja," je dejal šef Jezeršek, sicer tudi eden od žirantov šova MasterChef Slovenija.