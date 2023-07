Johnny Knocksville: Dovolj je bilo nevarnega življenja

V njegovem telesu je najbrž manj celih kosti, kot tistih, ki si jih je v svoji karieri že polomil. Johnny Knoxville je kaskader, ki je zaslužil milijone tako, da je s svojimi prijatelji snemal videe akrobacij, ki so se v veliki večini končale s poškodbami, pogosto tudi udarci v glavo. Ravno zaradi teh se je zvezdnik serije Jackass, zdaj odločil, da je bilo dovolj nevarnega življenja. Zdravniki so mu namreč zabičali, da ne sme več dobiti nobenega udarca v glavo več, tako da bo sedaj snemanja potegavščin učil kot mentor v seriji The Prank Panel.