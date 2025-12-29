Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Joker Out in Mrfy zatresli prestolnico

Ljubljana, 29. 12. 2025 20.41 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Anastasija Jović
Joker Out

Nezadržno drsimo proti zaključku leta, kar se čuti tudi na vedno bolj množično obiskanih koncertih na prostem. Sinoči so ljubljanski Kongresni trg do zadnjega kotička napolnili oboževalci in oboževalke zvokov električnih kitar skupin Mrfy in Joker Out.

Predvsem slednji priznavajo, da decembrski čas najraje preživljajo z najbližjimi in v krogu prijateljev, koncerte pa raje kot nastopajoči obiskujejo kot člani občinstva. "Fino se imamo, kaj dobrega pojemo, pokličemo kakšne prijatelje, drugače smo pa bolj doma," je povedal član skupine Joker Out Jan Peteh.

Kot je dodal njegov glasbeni kolega Kris Guštin, ima veliko prijateljev, ki ne živijo več v Sloveniji. "Za božič pa se vsi vrnejo domov, tako da imam takrat ta 'srednješolski' občutek, ko smo vsi skupaj v Ljubljani. To mi je največji božični trenutek, ki ga vedno cenim," je poudaril.

Kot je povedal član skupine Mrfy Rok Klobučar, si vedno radi delijo oder s skupino Joker Out. "Vemo, da bosta prvi dve vrsti polni njihovih oboževalk in ni možnosti, da bi kdo od naših prišel naprej," je povedal v smehu.

Več utrinkov s koncerta pa si oglejte v zgornjem prispevku.

mrfy joker out koncert kongresni trg

Konec leta 2025: Nepozabni trenutki, ki so zaznamovali svet zabave

SORODNI ČLANKI

Joker Out ustvarili poseben slovarček

Joker Out v popolni kontroli misterioznih žensk

MRFY: Verjetno se tudi roparji pocukrano zatreskajo

Prijateljstvo, ki ne pozna meja: Bojan Cvjetićanin in Käärijä

Ponovno srečanje evrovizijcev: Joker Out v družbi Finca in Estonca

Slovenski glasbeniki študentom: Ne sekirajte se preveč, če kaj ne gre

MRFY: Da prideš do oboževalcev, je veliko vredno, da jih obdržiš, pa še več

V Letnem gledališču Khislstein energijo in glasbeno vizijo združili MRFY in Kokosy

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Na božič je izgubila še drugo hčer
Psiholog: Ti dve napaki pri vzgoji otroke spremenita v narcise
Psiholog: Ti dve napaki pri vzgoji otroke spremenita v narcise
Redek družinski trenutek: fotografija vseh štirih otrok
Redek družinski trenutek: fotografija vseh štirih otrok
5 stvari v otroški sobi, ki ogrožajo vašega otroka
5 stvari v otroški sobi, ki ogrožajo vašega otroka
zadovoljna
Portal
Žaljivka, ki si jo bo zapomnila za vedno
Dnevni horoskop: Biki bodo prisluhnili brez obsojanja, levi so umirjeni
Dnevni horoskop: Biki bodo prisluhnili brez obsojanja, levi so umirjeni
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši novoletni prazniki
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši novoletni prazniki
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
vizita
Portal
Takšen srčni utrip, kot imate, takšno je vaše zdravje
Tinitus ga je mučil dve leti, preden je izvedel, da gre za skriti znak možganskega tumorja
Tinitus ga je mučil dve leti, preden je izvedel, da gre za skriti znak možganskega tumorja
Znanstveniki odkrili, zakaj ženske veliko pogosteje trpijo za sindromom razdražljivega črevesja
Znanstveniki odkrili, zakaj ženske veliko pogosteje trpijo za sindromom razdražljivega črevesja
Kaj resnično pomaga pri težavah z grlom, sinusi in pljuči?
Kaj resnično pomaga pri težavah z grlom, sinusi in pljuči?
cekin
Portal
Top brano: Kako dr. UKI spreminja slovensko šolstvo z UI?
Zakaj se Evropa znova obrača k jedrski energiji?
Zakaj se Evropa znova obrača k jedrski energiji?
Kako si postaviti finančne cilje za leto 2026, da ne obupate že januarja
Kako si postaviti finančne cilje za leto 2026, da ne obupate že januarja
Imamo novega Loto milijonarja!
Imamo novega Loto milijonarja!
moskisvet
Portal
Obudite strast: Kako preživeti upad libida?
Kako se spopasti s stresom med prazniki?
Kako se spopasti s stresom med prazniki?
Mama je imela prav: telefon te res poneumlja
Mama je imela prav: telefon te res poneumlja
Spala je z 200 moškimi
Spala je z 200 moškimi
dominvrt
Portal
Veterinarji opozarjajo: zaščitite svojega ljubljenčka
Tako se boste izognili plesni, vonjavam in vlagi
Tako se boste izognili plesni, vonjavam in vlagi
Praznični čas z Ano Praznik: zgodbe prenovljenih domov in toplih src
Praznični čas z Ano Praznik: zgodbe prenovljenih domov in toplih src
Veste, kaj pomeni, če si pes liže tačke?
Veste, kaj pomeni, če si pes liže tačke?
okusno
Portal
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb
Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb
Zdrava enolončnica, ki pogreje in nasiti
Zdrava enolončnica, ki pogreje in nasiti
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
voyo
Portal
Sisi
Top Gun: Maverick
Top Gun: Maverick
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425