Joker Out ljudi, ki so dan pred koncertom čakali pred dvorano, poslali domov

"Na turneji po Evropi se imamo čudovito in še naprej si bomo prizadevali, da bo tako. Na zadnjih koncertih so nekateri oboževalci pred dvoranami čakali od zgodnjega jutra, kar pomeni, da so stali tudi do 16 ur. Zunaj je mrzlo in to (večurno čakanje, op.a.) postaja nevarno za zdravje," so na Instagramu zapisali člani zasedbe Joker Out in nagovorili obiskovalce koncerta v Pragi.