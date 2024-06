Joker Out na enem redkih nastopov v Sloveniji: Jeseni se vračamo z albumom

Ob uspešnicah priljubljenih Joker Out so bile na Ptuju frekvence zelo povišane. Več kot 10.000 zabave željnih glasbenih navdušencev je v petek takole uživalo na Ptuju, za Joker Out pa je bil petkov koncert po polletnem premoru eden redkih letos pri nas.

Velikega števila obiskovalcev so bili veseli tudi organizatorji. "Veseli smo, da je prišlo mlajše občinstvo, ker so oni prihodnost in obljuba za naslednjih 50 let," je povedal David Visenjak, direktor trženja Perutnine Ptuj. Joker Out so letos v Londonu snemali novi album, za njimi je enomesečna evropska turneja, pred njimi pa poletna festivalska turneja in deset držav. "Gremo širit svojo glasbo še naprej po Evropi. Jeseni pa nas čaka izid novega albuma in potem se spet najdemo na domačih odrih," so še zaključili fantje.