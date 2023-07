Joker Out o britanski turneji: Ljudje ure pred koncertom taborijo pred dvoranami

Joker Out se zavedajo, da je treba železo kovati, dokler je vroče, zato se že vse od nastopa na velikem evrovizijskem odru niso ustavili. Fantom energijo za turnejo in nastope dajejo prav njihovi oboževalci, ki so zanje pripravljeni storiti marsikaj, celo naučili so se peti v slovenščini. "Ljudje so se sami naučili peti v slovenščini, kar je nam vsakič znova nepredstavljivo. Nekateri tudi dolgo pred koncertom taborijo pred dvoranami," je povedal Kris Guštin in dodal, da je bilo tako že v kar nekaj mestih, ki so jih obiskali v sklopu turneje po Veliki Britaniji. Jokerji so prave svetovne zvezde, saj oboževalci, da bi jih videli, prepotujejo zelo dolge poti. "Neko dekle je skupaj s starši iz Kalifornije pripotovalo v Liverpool, da bi nas videli," je povedal kitarist, medtem ko je pevec Bojan Cvjetićanin dejal, da so opazili tudi dekle iz Izraela in evropskih držav.