Joker Out poskrbeli za navdušenje: 'Srce mi zelo razbija'

Pred ljubljansko Alejo se je zvečer zbrala večtisočglava množica, ki je s koncertoma skupin Jet Black Diamonds in Joker Out obeležila 5. rojstni dan nakupovalnega središča.

Največji oboževalci so se s člani skupine Joker Out lahko tudi spoznali, si izmenjali par besed in posneli kakšno fotografijo. In kaj je prva stvar, ki jo bo storila ena od oboževalk? "Objamem Bojana oziroma tistega, ki bo prvi prost," je dejala v smehu. Nekateri oboževalci so bili zaradi srečanja povsem vznemirjeni: "Srce mi zelo razbija."

Srečneže za srečanje s člani skupine so izržebali, a vsi sprva niso verjeli, da so dejansko izbrani. "Mislila sem, da gre za goljufijo," je dejala ena od izbrank. Druga pa je srečanje opisala kot 'uresničitev sanj'.

Da je navdušenje nad koncertom veliko, so pričale že čakalne vrste v začetku maja, ko so oboževalci prišli po brezplačne vstopnice za koncert ob Alejini peti obletnici. "Koncert se nam je zdel najbolj primerno darilo, ki jim ga lahko podarimo," je tedaj dejal direktor Aleje Toni Pugelj.