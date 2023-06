Joker Out pred nordijsko turnejo: Dokazali smo, da slovenščina ni ovira

Čeprav je od njihovega nastopa na evrovizijskem odru v Liverpoolu minilo že več kot mesec dni, se naši Joker Out še vedno niso ustavili. Časa za počitek bodo imeli dovolj na stara leta, zdaj pa se fantje držijo reka, da je železo treba kovati dokler je vroče. In trenutno so tako vroči, da jih želijo videti po celi Evropi. Koncerte v Manchesterju, Liverpoolu, Glasgowu in Londonu so razprodali v rekordnem času, do sedaj pa so nastopili tudi na Irskem, Hrvaški in Finskem. Oboževalci že nestrpno pričakujejo nastope tudi v ostalih evropskih mestih, Jokerji pa se najbolj veselijo prihajajočega nastopa pred slovenskim občinstvom.

Fantje iz skupine Joker Out so pred prihajajočim poletjem ena najbolj vročih skupin, saj je praktično vsak njihov koncert razprodan v rekordno kratkem času. Mladeniči pa se zavedajo, da se za to lahko zahvalijo nastopu na Evroviziji. "Evrovizijska izkušnja je zelo pozitivna. Uspeli smo doseči dva cilja, ki smo si jih zadali. Ljudje se bodo naše Slovenije iz Evrovizije 2023 pozitivno spominjali, nam pa je uspelo, da smo svoje občinstvo preselili tudi v tujino," je povedal pevec skupine Bojan Cvjetićanin.

icon-expand Fantje iz skupine Joker Out so pred prihajajočim poletjem ena najbolj vročih skupin. FOTO: Arhiv izvajalca

Po njihovem nastopu v evrovizijskem Liverpoolu je število sledilcev na njihovih družbenih omrežjih naraslo in fantje so tega zelo veseli. "Ljudje res presenetljivo veliko poslušajo našo glasbo, ne samo Carpe diem, ampak tudi ostale pesmi. V Dublinu in Zagrebu je bilo več kot očitno, da slovenščina ni ovira, saj so oboževalci prepevali z nami v našem jeziku," so povedali člani skupine.

icon-expand Po njihovem nastopu v evrovizijskem Liverpoolu je število sledilcev na njihovih družbenih omrežjih naraslo. FOTO: Arhiv izvajalca

Kljub vsemu priznavajo, da je organizacija turnej precej naporna. "Turnejo v tujini načrtovati v tako kratkem času je kar zalogaj. Še posebej zaradi dnevnih menjav lokacij in ostale vmesne logistike. Čeprav v tujini še nimamo veliko izkušenj, bomo s tem zgradili temelje za prihodnje turneje," so optimistični fantje, ki se trenutno pripravljajo na nordijsko turnejo, ki se je zelo veselijo.

icon-expand Bojan je nastopil s svojim evrovizijskim prijateljem Käärijo. FOTO: Arhiv izvajalca

Glede na to, da so mladi rockerji trenutno zelo vroča roba, bodo tudi vstopnice za nordijsko turnejo zelo hitro pošle. Pa se jim bo na odru pridružil tudi njihov evrovizijski prijatelj Käärijä? "Sam sem v enem od klubov z njim že nastopil in odziv občinstva je bil več kot odličen. Te turneje se vsi zelo zelo veselimo," je povedal Bojan, ki to, ali bo Finec z njimi nastopil, ni razkril.