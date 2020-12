Joker out pred prazniki obiskali oboževalce po vsej Sloveniji

Družabna omrežja so zagorela ob objavah navdušenih oboževalcev, ki jim je skupina Joker Out, v želji, da ob preobremenjenih dostavnih službah prehitijo Božička, osebno pripeljala naročene majice in puloverje. Srečni privrženci skupine pa so jih v zameno zasuli z darili.

Da ima skupina Joker Out veliko zvestih oboževalcev, je bilo jasno že, ko so spomladi v nekaj dneh razprodali ljubljansko Cvetličarno. Dogodek bi ponovili tudi z dodatnim koncertom, če jih pri tem ne bi zaustavila epidemija. Ob koronskem prestavljanju koncertov na jesen 2021 so kupcem vstopnic takoj ponudili možnost vrnitve kupnine, a je karte vrnilo le nekaj posameznikov.

icon-expand Joker Out kot Božičkovi pomagači. FOTO: osebni arhiv izvajalca

In ker Matic, Kris, Bojan, Jan in Martin svojih fanov letos niso mogli pocrkljati z več kot le redkimi intimnimi akustičnimi koncerti, so se odločili da jim ponudijo vsaj puloverje in majčke z originalnimi Joker Out dizajni. Zbrali so naročila in uspelo jim je še pravi čas urediti, da so majice dobile potiske, potem pa se je zataknilo pri pošiljanju daril, saj so trenutno vsi ponudniki paketnih dostav zasuti z delom.

icon-expand Skupina si je na terenu prislužila kopico daril zvestih oboževalcev. FOTO: osebni arhiv izvajalca

Ker se je fantom zdelo povsem nesprejemljivo, da bi njihovi podporniki naročene izdelke prejeli šele januarja, so kar sami zavihali rokave in razvozili pakete po vsej Sloveniji. Rezultat: vsak oboževalec, ki je pravočasno oddal naročilo, ni prejel le ekskluzivnih Joker Out oblačil, ampak se je, pa čeprav na dva metra razdalje, tudi osebno srečal s člani svojega najljubšega benda.

icon-expand Prvi paket so Joker Out dostavili Sari iz Ljubljane, ker je oddala čisto prvo naročilo, pa so ji v živo zapeli še aktualni hit 'Umazane misli'. FOTO: osebni arhiv izvajalca

S tem pa presenečenj še ni bilo konec. Izkazali so se tudi njihovi privrženci, ki so Jokerje zasuli z darili in sporočili, teh pa se je nabralo za cel kup. Božič je torej rešen, fantje so se izkazali za odlične božičkove pomagače, tako oni, kot tudi legija njihovih zvestih fenov pa že komaj čakajo, da se v letu 2021 srečajo in znorijo tudi na zelo glasnih koncertih v živo.