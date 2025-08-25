Joker Out s spektaklom na Finskem zaključili uspešno poletno turnejo

Joker Out so letošnje poletje preživeli na odrih. Tako doma kot tudi v tujini so odigrali več kot deset koncertov. Povsod so jih spremljale množice predanih oboževalcev, ki so z njimi na koncertih prepevali na ves glas. Med odmevnejšimi koncerti sta bila zagotovo nastopa v Pulju in Trogirju, najglasnejša pa zagotovo na Finskem, kjer so jim oboževalci pripravili vročekrven sprejem in prepevali v slovenskem jeziku.
Finska je fantovski zasedbi še posebej blizu, prav tam so leta 2023 začeli svojo prvo veliko evropsko turnejo See You Soon. Več kot očitno so takrat pustili dober vtis, občinstvo se je letos vrnilo v še večjem številu in s še več energije. "Na Finskem smo dobili sprejem, kot da bi se vrnili v našo drugo domovino. Koncerti so bili evforični in nabito polni. Najbolj se nam je vtisnilo v spomin savnanje in kopanje v jezeru po festivalu Dinosaurock do poznih jutranjih ur. Drugače pa že celo poletno turnejo uživamo na polno in z našimi fani kričimo skupaj na pesmi novega albuma, ki postajajo vse bolj priljubljene na koncertih," so povedali člani zasedbe.
