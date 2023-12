Joker Out z obiskom na šoli presenetili največji oboževalki s Štajerske

Skupina Joker Out, ki bo z nastopom v Novem mestu zaključila letošnjo evropsko turnejo, se je odločila za prav posebno presenečenje. Fantje so se odpravili na Srednjo šolo za gostinstvo in turizem v Mariboru, kjer so med poukom obiskali njihovi največji oboževalki s Štajerske in jima podelili karti za nastop, ki bo 27. decembra v štajerski prestolnici.

Skupina Joker Out je za svoji najbolj zvesti oboževalki s Štajerske, Tejo in Sanjo, ki obiskujeta Srednjo šolo za gostinstvo in turizem v Mariboru, pripravila prav posebno presenečenje, kakršnega do sedaj še niso nikomur. Obiskali so ju kar med poukom, kamor so jima prinesli karte za njihov prednovoletni nastop v Mariboru, dijakinji tretjega letnika pa sta ob njihovi gesti najprej ostali brez besed.

icon-expand Joker Out na Srednji šoli za gostinstvo in turizem v Mariboru presenetili dijakinji. FOTO: BK TV produkcija

"Najprej sva mislili, da sva v kakšnih težavah," je prve občutke po tem, ko jima je Bojan izročil vstopnice, opisala Teja, Sanja pa je dodala: "Šokantno. Bilo je nepričakovano." Obe se koncerta že zelo veselita in pričakujeta, da bo to ena velika zabava. "Že nekaj časa se nismo udeležili takšne akcije, zato smo veseli, da smo prišli v eno tako, tudi za nas, sveže okolje," pa je povedal Bojan, ki je ob tem spomnil, da so se pred leti sicer udeležili podobne akcije, ko so po Sloveniji v času epidemije obiskovali svoje oboževalce. "Je lepa gesta. Radi se pripeljemo v Maribor, še rajši pa polepšamo dan osebam, ki so dobile vstopnice za naš koncert. Lepo je videti vesele obraze, sploh ko prideš v učilnico in te ne pričakujejo," pa je dodal bobnar Jure. Bojan pa bi se ob tem najraje vrnil v srednješolske klopi.

Fantje so se še posebej razveselili kanapejčkov, ki so jim jih pripravili dijaki, kot je razkril Bojan, pa bi za jed, ki bi jo lahko jedel do konca življenja, izbral pico, Jure pa je nekoliko bolj tradicionalen pri svoji izbiri, saj je izbral idrijske žlikrofe.