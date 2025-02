Joker Out zaradi situacije v Srbiji odpovedali koncert v Novem Sadu

Slovenska glasbena skupina Joker Out je dokončno odpovedala napovedani koncert v Novem Sadu. Ta bi se moral odviti 7. marca, a so se "zaradi trenutne situacije v Srbiji" odločili za odpoved, so sporočili na svojem Instagramovem profilu. Kot so dopisali, je razlog za odpoved tudi "nezmožnost iskanja nadomestnega termina koncerta".

Ob izdaji svojega zadnjega albuma novembra lani Souvenir pop so se člani skupine odpravili na turnejo po državah nekdanje skupne države in Avstriji. Zaradi napetosti v Srbiji po zrušitvi nadstreška železniške postaje v Novem Sadu so se tedaj odločili, da bodo prvotni datum koncerta, ki je bil predviden za 26. november, prestavili na letošnji marec.

"Dragi prijatelji, ni minil niti mesec dni od tragedije, ki se je zgodila v Novem Sadu, rane so sveže in mislimo, da ni čas za glasbo," so člani skupine zapisali novembra, ko so prestavili koncert. Celoten honorar od koncerta so sicer želeli nameniti za pomoč družinam, ki so bile prizadete v nesreči.