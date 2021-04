Jože Potrebuješ o koronavirusu: Brez okusa skoraj en mesec

"Tole vas ful zanima, kako je s Čuki in pa s covidom. Naj vam zdaj uradno povem, in sicer z Jernejem sva ga že prebolela. Miha in Matjaž pa še ne. Jernej ga je dobil oktobra. Sicer je njega nekaj precej bolelo v pljučih. Mislim, da ga je celo v vrtcu dobil," je o sočlanu skupine povedal Jože in dodal, da je sam zbolel decembra, kar je vplivalo na praznično vzdušje.

"Mi smo ga dobili na dom, tako da smo imeli novoletne in božične praznike bolj tako v karanteni. Zdaj smo seveda že vsi v redu," je povedal Jože in dodal, da je imel nekaj dni vročine, da ga je deveto ali deseto noč začelo hudo srbeti v nosu: "Čuden občutek je bil, kot tiste sladkarije, ki smo jih dali včasih na jezik in so pokale. No, in po tej noči sem se zjutraj zbudil in nisem imel ne vonja ne okusa."