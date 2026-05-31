Jubilejni 20. dm tek za ženske z rekordom

Velik interes za jubilejno izvedbo je bil opazen že pred dogodkom. Startnine za tek so bile letos razprodane v rekordnih desetih dneh, kar dodatno potrjuje močno skupnost, ki jo dm tek za ženske gradi že dve desetletji. Poseben jubilejni pečat je letošnji izvedbi dala Tina Maze , ena najuspešnejših slovenskih športnic vseh časov, ki je naznanila start teka in s svojo prisotnostjo dodala simbol vztrajnosti, moči in športnega duha.

Sončen jubilejni dan je danes v ljubljanski park Tivoli privabil množico tekačic, najmlajših tekačev in tekačic na Oskarjevem teku ter številne obiskovalce, družine in navijače, ki so s pozitivno energijo spodbujali vse, ki so se podali na traso 20. dm teka za ženske. Dogodek je tudi letos potrdil, da že dolgo presega okvir športne prireditve ter ostaja eden najbolj prepoznavnih dogodkov, ki povezuje gibanje, zdrav življenjski slog, skupnost in dobro počutje.

Za energično vzdušje in praznično noto so poskrbeli tudi Čuki, ki so z nastopom v Tivoliju in jubilejno himno Moj najljubši dan v letu dodatno zaznamovali letošnji dm tek za ženske.

Pomemben del jubilejne izvedbe je ostala tudi dobrodelna nota. Za vsako prodano startnino dm teka za ženske in Oskarjevega teka sta dm Slovenija in Anina zvezdica namenila 1 evro za nakup lepotnih in negovalnih paketov za ženske v stiski. Skupaj se je zbralo kar 12.678 evrov.

"dm tek za ženske je v 20 letih postal veliko več kot le športni dogodek. Je skupnost, ki vsako leto znova preseže pričakovanja. Tudi letošnji jubilejni odziv je pokazal, kako močno in povezano zgodbo smo zgradili skupaj z udeleženkami, partnerji in širšo skupnostjo. Rezultati, kot je skoraj 4.000 prijav v enem dnevu in rekordno razprodane startnine v desetih dneh, so jasen dokaz, da gradimo nekaj, kar ima za tekačice resničen pomen. Ponosni smo, da lahko skupaj s partnerji razvijamo zgodbo, ki povezuje, navdihuje in spodbuja ženske k skrbi za svoje dobro počutje," je ob jubilejni izvedbi poudaril Kristjan Jerončič, vodja marketinga in spletne trgovine dm Slovenija.