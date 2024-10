Jubilejni ljubljanski teden mode privabil številne priznane modne oblikovalce

V desetih letih so modni oblikovalci predstavili ogromno zanimivih kreacij. Slovenci so se v tem času tako o modi naučili marsikaj. "Slovenska moda je odštekana in dobra, slovenski oblikovalci pa so ustvarjalni, odlični in se vedno izkažejo," je povedala izvršna producentka LJFW Melinda Rebrek in dodala:"Mislim, da vsak zase ve, kaj je njemu lepo. Konec koncev mi ponujamo toliko različnih oblikovalcev in različnih stilov, da mislim, da bi vsak našel nekaj, kar bi mu bilo lepo."

Obstaja veliko trendov. Eno leto so na primer popularne pajkice, naslednje leto so lahko že izven mode."Pomemben je slog oblačenja in dobra kombinacija oblačil. Pajkice so meni udobne in jih bom nosila, je pa res, da ko jih oblečem, jih kombiniram z ostalimi kosi oblačil," je dejala Melinda Rebrek.