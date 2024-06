Julij bomo pozdravili z dvema baletnima predstavama Spartak

Baletni predstavi bosta potekali v izvedbi The State Opera and Ballet Theatre Astana ob glasbeni spremljavi Orkestra in Ženskega zbora Slovenske filharmonije pod vodstvom dirigenta Abzala Muhtidinova. Znameniti skladatelj je Spartaka dokončal leta 1954 kot svoj tretji in zadnji balet. Slavna glasba skozi razkošne melodične scene in preplet evropskih in orientalskih melodij odraža skladateljeve najprepoznavnejše značilnosti.