Junakinje sodobnega časa: znane Slovenke zbolele za rakom in ga premagale

Uspešna fotografinjaUrška Košir se je lotila novega projekta, ki deloma sovpada z roza oktobrom, hkrati pa v aktualnih korona-časih opozarja tudi na pomembnost drugih bolezni, ki so še vedno tu in zelo prisotne, a jim v zadnjem času namenjamo (pre)malo pozornosti. Projekt izžareva pozitivno naravnanost, spoštovanje do vseh bolezni, veličastnost notranje moči in čaščenje življenje v vsem svojem sijaju. Glavne značilnosti vseh sodobnih junakinj so njihova neizmerna dobra volja in pozitiven pogled na svet, saj vse izžarevajo neskončni optimizem, tako v resničnem življenju kot tudi na fotografijah. To pa je danes še posebej dragoceno.

"Sodelovanje na takšnem projektu je bilo res nekaj posebnega. Vse skupaj se je začelo na pobudo Ineze Sotler, ki je tudi ena izmed portretirank. Zgodilo pa se je tako, da je bila gospa pri nas v studiu, kjer smo se pogovarjali za drugo sodelovanje. Čeprav je v mojih očeh delovala zelo zadržano, je po koncu sestanka rekla: 'Veste, jaz imama pa eno življenjsko zgodbo, ki bi jo rada enkrat povedala.' V tej njeni lepoti, ki jo vsi občudujemo – pri 55 letih zgleda božansko, fenomenalno, pove, da je pri 25 letih zbolela za rakom dojke in da je pri 40 ostala brez maternice, jajčnikov, brez vsega. Kljub temu, da nima nobenega ženskega organa v sebi, se počuti zelo ženstveno in v bistvu še vedno žari. To bi bilo nekakšno sporočilo, ki ga želi dati mladim dekletom in ženskam nasploh, da tudi če ti vzamejo vse, s čimer se mi indentificiramo v tej družbi kot ženske, kljub temu lahko živimo in tudi kvalitetno živimo. Ta njena zgodba se nas je tako dotaknila, da smo takoj začeli iskati možnosti za projekt," za 24ur.com pove Urška, ki je v projekt vključila šest znanih Slovenk. To so Barbra Drnač, plesalka, TV-voditeljica ( rak dojk pri 49 letih), Ineza Sotler, model (rak dojk pri 25 letih, pozneje ostala tudi brez jajčnikov in maternice), Jana Koteska, model (rak dojk pri 26 letih), Maša Jež, mlada motivatorka, za katero je Slovenija pred leti zbirala zamaške (tumor na možganih pri 14 letih), Rebeka Dremelj, miss Slovenije, pevka, podjetnica (rak ščitnice pri 35 letih) in Tina Gorenjak, igralka (rak dojk pri 40 letih).