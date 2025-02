Junija 60. Borštnikovo srečanje, v tekmi za nagrade 12 uprizoritev.

Meseca junija se bo odvilo 60. Borštnikovo srečanje. Tokrat je tekmovalni program sestavila Ajda Rooss . Kot je povedala na razglasitvi uvrščenih v tekmovalni program, uprizoritve sodobnega slovenskega gledališča tudi v letu 2024 ostajajo močna in pronicljiva refleksija perečih družbenih in eksistencialnih vprašanj. "Vendar se v iskanju družbene relevantnosti pogosto ujamejo v pasti zgolj analitičnih, konceptualnih ali provokativnih pristopov," je navedla.

"Izzvale oz. vznemirile so me tiste umetniško celovite predstave, ki presegajo zgolj estetski užitek ali intelektualno intrigantnost ter se dotaknejo človeka v njegovih najglobljih plasteh intuitivnih, asociativnih in duhovnih izkušenj. To so predstave, ki segajo onkraj vidnega in otipljivega ter gledalca povežejo z nečim globljim - presežnim, arhetipskim, univerzalnim. Ne le da odsevajo resničnost, temveč jo v njem preoblikujejo, prebujajo nova čutenja in odpirajo prostor za nove pomene," je še dodala.

Izpostavila je mlajše generacije ustvarjalcev, ki "s svojo bogato asociativno in metaforično izraznostjo na novo preoblikujejo gledališko krajino v prostor raznolikih perspektiv", ter vlogo igralk in igralcev. "Prav igralski presežki so tudi v preteklem letu predstavljali temeljno vrednost slovenskega gledališča in ponovno potrdili njegov izjemni potencial za dosego najvišjih umetniških standardov," ocenjuje.

"Pričujoči izbor presega razumevanje gledališča zgolj kot prostora odseva in refleksije - pojmuje ga kot prostor presežnega in transformacije. Toda takšno gledališče zahteva pogum. Pogum gledalcev, da se prepustijo neznanemu, in pogum ustvarjalcev ter snovalcev repertoarnih politik, da prestopajo meje ustaljenih uprizoritvenih konvencij in narativnih modelov," je še povedala.

Izbor je opravila po ogledu okoli 120 uprizoritev s premiero v preteklem koledarskem letu in jih v tekmovalni program uvrstila najvišje možno število. Izbrane predstave bodo prikazane na 60. Festivalu Borštnikovo srečanje, ki bo poleg tega ponudil še raznolik spremljevalni program.