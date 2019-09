V MGL so s predstavo sedem dni vstopili v novo gledališko sezono, hkrati pa z Dnevnikovo nagrado za najboljši umetniški dosežek polepšali dan dramskemu igralcu Juretu Henigmanu. Prejel je nagrado za tri igralske stvaritve v pretekli gledališki sezoni in med podelitvijo so tekle tudi solze.